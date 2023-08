Chivas ha tenido un maravilloso arranque de torneo Apertura 2023 al mantenerse como líder absoluto de la competencia con 13 puntos de 15 posibles, manteniendo el invicto; sin embargo, en el Rebaño saben que hay aspectos por corregir y mejorar, en donde Ricardo Marín es duro con la autocrítica.

El delantero que arribó al Guadalajara como refuerzo para este torneo procedente del Atlético Celaya de Liga de Expansión, sabe que como delantero su principal obligación es manifestarse en las redes enemigas; sin embargo, mantiene la calma y prioriza el colaborar para que el equipo siga ganando partidos, antes de sus logros individuales.

“Obviamente sí se siente un poco de presión por no anotar aún, siendo delantero. Pero más que eso, me enfoco más en el equipo, prefiero que sumemos de a tres, aunque no haga gol, pero si hago un movimiento que deja a un compañero en mejor posición. Sé que trabajando de esa manera me van a tocar a mi meterlas. Hemos arrancado muy bien y se ve en la tabla.

“Tenemos que trabajar y no menospreciar al rival, sabemos de la calidad que tiene. Sabemos que todos quieren ganarle a Chivas, tenemos que jugar con el cuchillo entre los dientes. Tenemos la idea de ir a sumar de a tres”, explicó en entrevista con TUDN.

¿Cuándo se jugará el partido entre Santos y Chivas?

La jornada doble tras el parón por la Leagues Cup continuará este fin de semana, por lo que el Guadalajara deberá visitar a Santos a la Comarca Lagunera el próximo sábado 26 de agosto en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.