Las Chivas de Guadalajara se tomarán el tiempo que sea necesario para encontrar a su nuevo entrenador que todo apunta, no será para este Torneo Apertura 2024, ya que lo tienen contemplado para el siguiente certamen y es Robert Dante Siboldi quien por el momento lleva ventaja para ser considerado como el técnico en el 2025.

Por ahora Arturo Ortega se hará cargo del Rebaño Sagrado de manera interina para los partidos que le restan a la campaña y esta sábado estará haciendo su debut de manera oficial cuando se metan a la cancha del Estadio Hidalgo para medirse a Pachuca en un partido correspondiente a la Jornada 12.

Roberto Dante Siboldi toma la delantera para dirigir a Chivas

De acuerdo a información del periodista de Fox Sports, Fernando Cevallos han empezado las negociaciones con el uruguayo, aunque todavía hay algunos detalles por resolver: “El que hoy está adelantado en la carrera es Siboldi. Cada vez gusta más a la dirección deportiva, al consejo. Son pequeños temas contractuales los que aún no han cerrado la negociación”.

Siboldi ha sido campeón con México en Santos Laguna y Tigres de la UANL. Foto: IMAGO

“Yo creo que no va a llegar para este torneo, va a llegar hasta el siguiente. Yo creo que sí (perder este torneo) y se están equivocando, a mí no me parece eso, porque se están equivocando”, fue parte de lo que comentó el comunicador en La Última Palabra.

Quique Setién, el técnico europeo que también suena para Chivas

Por su parte, los directivos españoles que conforman el consejo de futbol de Guadalajara, Juan Carlos Martínez y Fran Pérez tienen en mente a un estratega europeo para que asuma las riendas de los rojiblancos y el experimentado Quique Setién, ex de Barcelona y quien dirigiera a Lionel Messi en el 2020, es la carta fuerte.

Sin embargo, el dueño del Rebaño, Amaury Vergara sigue analizando quien puede ser el técnico ideal pensando en no volver a equivocarse como sucedió con Fernando Gago, quien se fue de la noche a la mañana cuando unos días antes había señalado que nadie lo había contactado desde Boca Juniors.