Ya pasaron dos meses desde que Fernando Gago abandonó el proyecto de Chivas en plena disputa del Apertura 2024. De allí en adelante, el Rebaño fracasó con Arturo Ortega y acaba de anunciar a Óscar García Junyent, pero la salida del argentino es algo que aún trae malos recuerdos.

Roberto Alvarado, uno de los futbolistas más importantes que tiene la plantilla rojiblanca, platicó en entrevista con El RePortero y habló sobre cómo afectó en el vestidor la salida de Gago, quien les había asegurado a los jugadores que no se movería de Verde Valle.

Piojo Alvarado sobre la salida de Gago

“A mí me toca estar en la Selección cuando él se va. Toda esa semana que se hizo viral que se iba, nosotros le cargábamos la mano sobre que se iba, pero nos decían que no, que no había nada, que se quedaba. Y de repente se van. Fue de un día a otro”, recordó el Piojo Alvarado sobre aquellos días repletos de rumores y especulaciones.

El ’25’ de Chivas agregó: “Él se despide, cuando, supongo, toma la decisión. Al día siguiente se despidió del grupo, pero antes, todos esos días broméabamos y nos lo negaba. Nos decía ‘nosotros no nos vamos a ir’. Estábamos con incertidumbre en la semana del Clásico Tapatío”, detalló Alvarado sobre lo que terminó siendo derrota ante los Zorros.

El Piojo quedó decepcionado con el abandono de Gago

El futbolista rojiblanco no dudó en reconocer que se vio afectado por la salida del entrenador en pleno torneo, pues destacó el estilo de juego que pregonaban: “Me sentí triste. El equipo venía jugando bien y teníamos una idea con él ya muy clara. Es un entrenador muy táctico que te da todas las herramientas para que llegues y juegues libre. Fue lo que más le pesó al grupo”.

“A mí sí me hubiera gustado que hubiera terminado el torneo y después lo que pasara, si se quería ir, pues su decisión. Pero a mí si me hubiera gustado que se quedara”, concluyó Alvarado.