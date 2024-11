Al inicio de la semana se llevó a cabo la entrega del Balón de Oro que en esta ocasión fue para el futbolista español Rodri, quien juega en el Manchester City y fue campeón con España en la pasada Eurocopa, sin embargo hubo algunos inconformes con esta designación como el jugador de las Chivas de Guadalajara, Roberto Alvarado.

El Piojo Alvarado, fiel a su peculiar forma de ser no dejó pasar la oportunidad de tocar el tema del momento y por ello publicó una imagen donde él mismo se colocó en la cuarta posición de los candidatos para ser premiados con el galardón que se otorga al mejor jugador del año y no hay duda de que Rodri lo ganó todo.

Piojo Alvarado, inconforme por perder el Balón de Oro

En este sentido, el futbolista de Chivas también recibió el apoyo de Victor Guzmán para completar la pintoresca broma, quien le escribió en su publicación de Instagram: “A veces la vida es injusta mi carnal, Piojo te lo merecías”.

Lo que publicó el Piojo Alvarado en su cuenta de Instagram.

Pero eso no es todo, también en la cuenta oficial de Guadalajara entrevistaron al Pocho para conocer su sentir sobre la designación de Rodri desplazando a Alvarado del premio: “Muy injusto, (era) para el Piojo. ¿Cómo 4° lugar wey? (se pasaron) sí, no mames”. Mientas que el Piojo, apuntó; “No me voy Chivas, estoy triste por eso”.

Alvarado no jugará ante Pumas

Por el momento el atacante de los rojiblancos se encuentra en un proceso de recuperación luego de haberse lesionado en el partido contra Necaxa, donde salió de cambio en los primeros minutos, por lo cual su regreso a las canchas se espera hasta el final de la campaña regular.

El Piojo Alvarado ha sido una pieza clave para el Rebaño tanto en las anotaciones como en la generación de juego ofensivo, su ausencia se resintió en el partido contra Puebla, en el que fue uno de los peores juegos de los tapatíos a lo largo de la presente temporada.