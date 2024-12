Chivas está trabajando en su planeación del Clausura 2025, en donde ya se habría cumplido con la principal urgencia, que era el decidir por el nuevo entrenador que sería el español Óscar García; sin embargo, el entrenador no ha sido confirmado como timonel rojiblanco por una polémica razón.

Desde hace varios días se dieron a conocer las conversaciones con el timonel europeo, en donde ya habría alcanzado acuerdos deportivos y económicos con la directiva del Guadalajara, por lo que se ha esperado que se anuncie su vinculación con los tapatíos.

Sin embargo, el reportero de Récord, Jesús Hernández, aseguró que lo que ha retrasado que se presente con bombo y platillo en redes sociales es que falta que el Guadalajara pague una comisión al representante de Óscar García, para poder continuar con el proceso.

“Desde Cataluña, con información de Mosiés Llorens de ESPN, me ha comentado que no ha firmado Óscar García porque falta un temita, hay un pendiente, la comisión del representante. No han firmado y no se ha podido anunciar porque falta que le paguen su porcentaje por la contratación, por agilizar el tema y acercar a García a la entidad rojiblanca.

“Es un pendiente económico que lo tiene que pagar Chivas, un pequeño porcentaje por facilitar los temas de la firma con el Rebaño Sagrado. No es una gran cosa, pero tiene que salir de Chivas”, explicó en su canal de YouTube.

¿Se puede caer su fichaje con el Guadalajara?

En palabras del comunicador antes mencionado, esta situación no pone en riesgo su llegada al chiverío, aunque no se puede avanzar debido a que ese dinero debe ser cubierto por la gente de la institución mexicana.

¿Qué sigue para Chivas y su pretemporada?

Se tiene previsto que los futbolistas reporten el próximo lunes 9 de diciembre en las instalaciones del club y a clínica del doctor Rafael Ortega para presentar exámenes médicos y físicos, para posteriormente comenzar con los trabajos de pretemporada rumbo al Clausura 2025.