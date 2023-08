La historia que toda la afición de las Chivas de Guadalajara quería escuchar finalmente no llegará a un final feliz y es que el supuesto regreso de Alan Pulido cada vez que se ve más lejano, sin embargo ni siquiera hubo razones reales para confiar en su regreso para el Torneo Apertura 2023.

Mucho se especuló sobre repatriar a uno de los hijos prodigios del Rebaño Sagrado, pues en el 2019 el atacante se fue con un campeonato de goleo y cuatro títulos bajo el brazo con la camiseta rojiblanca, por ello tiene el cariño confeso de todos los seguidores y se esperaba que las negociaciones fueron a buen puerto.

Pero recientes reportes echan atrás todos los rumores sobre las posibilidades de que Puligol se convirtiera nuevamente en jugador de Chivas, pues el periodista David Medrano dio a conocer que la dirigencia comandada por Fernando Hierro nunca estuvo tan interesada en los servicios del goleador.

Alan Pulido nunca estuvo en el radar de Chivas

En su cuenta de Facebook Don David explicó que Pulido sí fue ofrecido a Guadalajara, pero que no estuvo considerado como una verdadera opción para el ataque en este Torneo Apertura 2023 y aunque no entró en detalles de las razones por las que no fue del agrado de la dirigencia, queda claro por qué no se avanzó en la supuestas negociaciones.

“Se ofreció a Alan Pulido a Chivas, pero nunca estuvo tan cerca como se pensó”, fue parte de lo que comentó el reconocido comunicador, dejando claro que el Rebaño jugará el resto del semestre con los delanteros que tiene actualmente como son Ricardo Marín, Daniel Rios y Ronaldo Cisneros.