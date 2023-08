En las Chivas de Guadalajara hablar de Adolfo Bautista es hablar de unos de sus máximos ídolos en las últimas décadas, pues su legado llevó al conjunto rojiblanco a conquistar un título y a sembrar un estilo de juego espectacular donde quiera que se paraban, por lo cual su salida en el 2007 dejó muy dolidos a los seguidores.

El Bofo fue clave en el campeonato que obtuvo el Rebaño Sagrado en el 2006 en aquella Final donde derrotaron a Toluca en un partido memorable disputado en el Estadio Nemesio Diez, pues con el gol del atacante pudieron doblegar a los Diablos Rojos conquistando la cima del futbol mexicano por décimo primera ocasión.

Sin embargo, esa fue al segunda etapa que vivió Bautista en Chivas, ya que la primera se dio del 2004 al 2007, pero su salida se dio sin su consentimiento y peor aún, sin el del entonoces dueño Jorge Vergara, quien intentó convencer al Bofo de quedarse, pero ya había dado su palabra al alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y fue imposible que se echara atrás el acuerdo, por tal motivo despidió a los responables de esta decision: José Manuel y Néstor de la Torre.

La traición que vivió el Bofo Bautista en Chivas

“En Chivas fue donde más resalté y después el que era mi representante mueve algunas cosas y me venden a Jaguares sin mi consentimiento. Me pusieron transferible y Jorge (Vergara) no sabía; en ese tiempo estaba Chepo y Néstor (de la Torre), me ponen transferible. En esa Liguilla perdimos, nos fuimos de vacaciones y estando en Puerto Vallarta vi en la tele que estaba transferible. Hablé con el representante y le dije que en el draft tú checa. Le di la confianza y me dice que están Tigres y Cruz Azul, y aterrizando me entero que voy a Jaguares”.

“Le hablé al representante y me dice que fueron los que dieron más dinero, pero yo no quería, hablé con el alcalde de allá y me dijeron que pidiera lo que quisiera, y les di mi palabra que iría con ellos. Después Jorge (Vergara) nos sentó a todos y me pidió que me quedara, pero ya había dado mi palabra, acepté y me fui, antes de irme me dijo, esto no se queda así y los corrió por hacerme eso”, comentó el Bofo en el podcast La Capitana.