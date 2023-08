Fernando Hierro es un hecho que le cambió la cara a las Chivas de Guadalajara no solamente en cuanto a los resultados dentro de la cancha, también en el manejo de los procesos de trabajo y la cercanía con todas las divisiones inferiores de la institución, no obstante, hay un tema que no queda resuelto y podría concretarse como su primer fracaso.

Aunque de alguna manera Hierro es sido presa de las peores decisiones de antecesor como lo es Ricardo Peláez, también es un hecho que no se le puede restar responsabilidad al director deportivo del Rebaño Sagrado, ya que hasta el momento no ha logrado fichar al delantero que tanto espera y necesita el estratega Veljko Paunović.

Para encarar el resto del Torneo Apertura 2023 es una realidad que se requiere de un goleador que cumpla con las funciones que en su momento tenía José Juan Macías, el artillero lesionado del que se espera su regreso a las canchas hasta el 2024, mientras que Ricardo Marín, Ronaldo Cisneros y Daniel Ríos se han quedado cortos en las expectativas.

El primer fracaso de Fernando Hierro con Chivas

A lo largo de este mercado de pases, la dirigencia de Guadalajara encabezada por Hierro ha buscando los servicios de Alan Pulido a quien no han logrado convencer de que regrese por la puerta grande al equipo donde se le ha visto el mejor nivel de su carrera, pero el Sporting Kansas City aventaja en las charlas para renovar su contrato.

Fuera de Puligol, no se ve nadie más que cumpla con las necesidades del equipo más importante de México, pues en su momento el nombre de Jesús Tecatito Corona también sonó para vestirse de rojiblanco, pero tendrían que desembolsar al menos seis millones de dólares al Sevilla y esto no sucederá sin antes vender a alguna de sus estrellas.