En las Chivas de Guadalajara saben que José Juan Macías no estará de regreso en las canchas hasta el 2024 y lo que han aportado sus centros delanteros ha sido realmente poco en cuanto a la cantidad de goles, incluso el mismo Alexis Vega se ha quedado corto en las expectativas, por ello ya no sería descabellado que en algún momento decidan abrirle las puertas para marcharse.

Con la negativa de Alan Pulido para regresar al Rebaño Sagrado y renovar con el Sporting Kansas City de la MLS, es un hecho que los altos mandos comandados por Fernando Hierro y Amaury Vergara tendrán que poner sus ojos en otro posible refuerzo para darle mayor poderío a la ofensiva que se las ha ingeniado para cumplirle al entrenador Veljko Paunović.

No obstante, tanto Ricardo Marín, como Ronaldo Cisneros y el borrado Daniel Ríos no han logrado ser ese hombre gol dentro del área, aunque cabe aclarar que el mismo Jesús Tecatito Corona tampoco juega en el centro del ataque, pero su capacidad de contundencia es algo que no le desagradaría al timonel serbio de las Chivas.

Alexis Vega iría a Monterrey para que llegue el Tecatito Corona a Chivas

Guadalajara no puede darse el lujo de descartar a ningún jugador para el futuro y mucho menos si se trata de un aporte ofensivo, pero la mala noticia es que Monterrey se ha interesado en el Tecatito Corona, quien sigue sin definir su futuro después de que salga del Sevilla en los siguientes meses, por lo que solamente habría una manera de negociarlo en la Perla Tapatía.

En algún momento Rayados preguntó por los servicios de Alexis Vega, quien termina contrato con el Rebaño en el 2024, por lo que Hierro no vería con malos ojos dejarlo ir en el inverno del 2023 para obtener una importante ganancia superior a los cinco millones de euros que pedirían los andaluces por el Tecatito.