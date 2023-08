Chivas de Guadalajara inicia esta semana con el regreso a los trabajos en Verde Valle, para comenzar los preparativos de la reanudación del Torneo Apertura 2023 en su duelo contra Juárez el viernes. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado, bajo las órdenes del entrenador Veljko Paunovic, trabaja en las instalaciones de Verde Valle. Los rojiblancos inician así la preparación para la visita a los Bravos en Ciudad Juárez, en el marco de la Jornada 4 del Apertura 2023.

La traición que sufrió el Bofo Bautista en Chivas

Adolfo Bautista explicó en una charla con la esposa de Andrés Guardado que fue traicionado por Néstor de la Torre y José Manuel de la Torre en el 2007 cuando lo enviaron a los Jaguares de Chiapas sin el consentimiento de Jorge Vergara, quien meses después despidió a ambos personajes: “Después Jorge (Vergara) nos sentó a todos y me pidió que me quedara, pero ya había dado mi palabra, acepté y me fui, antes de irme me dijo, esto no se queda así y los corrió por hacerme eso”.

(Foto: Alfredo Moya/JAM MEDIA)

Lo que hará Fernando Hierro en el Consejo de Expertos del Tri

Fernando Hierro se unirá a la Selección Mexicana como parte del Consejo de Expertos para colaborar en el nuevo proceso bajo el mando de Jaime Lozano y fue en la columna Francotirador del diario Récord donde se mencionaron algunos de los aspectos en los que participará de manera específica el director deportivo de Chivas: “Hierro y Puyol van sobre manejo de grupo, cambio de mentalidad, y cómo potenciar jugadores individualmente. El aporte de La Volpe iba, por lo que más sabe, temas estratégicos, pero esa ya quedó vacante”.

Foto: Imago7

Lo que se sabe de la llegada de Jorge Sánchez a Chivas

Las versiones de que Jorge Sánchez interesa a Guadalajara no cayeron muy bien entre los aficionados, quienes no ven con buenos ojos la llegada de un futbolista surgido del América y que se ha ganado la animadversión de los chivahermanos. Pero todo indica que no hay argumentos suficientes para pensar en un posible fichaje, pues el comunicador Frabizio Romano dio a conocer en su cuenta de Twitter que el futbolista no tiene el deseo de volver a México, pero tampoco confirmó si los rojiblancos en algún momento sí preguntaron por el lateral derecho.