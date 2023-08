Por el Club Guadalajara han pasado muchos jugadores que se han ganado un lugar con base en sus actuaciones dentro del terreno de juego y que incluso logran escribir con letras de oro su nombre en la historia del equipo más importante del futbol mexicano tal y como lo ha hecho la dinastía De la Torre.

El ingeniero Javier De la Torre fue el precursor de que su apellido se conviertiera en el más ganador en la historia del Rebaño Sagrado, ya que obtuvo varios títulos dirigiendo al campeonísimo a finales de los 50 y en la década de los 60. Más tarde José Manuel de la Torre, Néstor y Eduardo, fueron parte del equipo rojiblanco en todas las facetas dentro del futbol.

Chepo y Yayo fueron campeones en 1987 con la camiseta de Chivas, mientras que Néstor fue un jugador con grandes cualidades pero que las lesiones le impidieron hacer una larga carrera como jugador. En el 2006, siendo directivo y su hermano, José Manuel, el técnico, lograron conquistar el campeonato derrotando en la Final a Toluca.

El goleador histórico de Chivas que se quedó fuera del Tricolor

Yayo de la Torre es uno de los cinco máximos anotadores en la historia con 89 goles, hijo del Ingeniero de la Torre y primo de Néstor y Chepo. Ahora funge como analista de Fox Sports y estuvo en la lista de candidatos para ser parte del Consejo de Expertos en la Selección Mexicana, aunque en el último momento se decidieron por Rafael Márquez, Ricardo La Volpe, Javier Aguirre, Fernando Hierro y Carles Puyol.

“En este nuevo Comité pintan varios nombres que sonaron en los últimos días, hay entrenadores como Ricardo La Volpe, Javier Aguirre, Ricardo Ferretti y por ahí también el ex jugador Carles Puyol (no me pregunten por qué lo eligieron, pero está entre los que suenan para integrar este grupo). También tienen contemplados a Rafael Márquez, Andrés Guardado, Jorge Campos y Eduardo de la Torre. Son ex jugadores históricos del futbol nacional que sin duda tienen bastante qué aportar por su recorrido como jugadores”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma hace un pare de semanas.