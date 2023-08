Las Chivas de Guadalajara Femenil jugarán este sábado por la noche ante Necaxa en un partido correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Apertura 2023 en la cancha del Estadio Victoria, para el cual el estratega Antonio Spinelli prescindió en la convocatoria de una jugadora que la semana anterior fue titular en el duelo contra Tigres de la UANL que terminó empatado 2-2.

Y se trata de Rubí Soto, la atacante que siempre ha mostrado gran calidad dentro de la cancha, pero en esta ocasión incurrió en una situación que no le agradó para nada el entrenador del Rebaño Sagrado, quien apenas lleva unas semanas al frente del equipo rojiblanco después del cese de Juan Pablo Alfaro a unos días de arrancar la campaña.

Con esto quedó claro que el timonel argentino no va a permitir un solo acto de indisciplina o impuntualidad que pueda poner el mal ejemplo, sobretodo para las jugadoras más jóvenes de Chivas que buscan ganarse un lugar en esta nueva faceta del equipo tapatío que tratará de recuperar su lugar entre los primeros de la competencia.

La razón por la que Rubí Soto quedó fuera de Chivas Femenil

De acuerdo a información de la columna Toque Filtrado de Mediotiempo, Soto llegó tarde a un entrenamiento y fue una situación que no pasó por alto Spinelli, quien no llamó a la jugadora para el encuentro en Aguascalientes con todo y que fue parte del 11 titular contra las Amazonas. Con esto se sentó un precedente para toda la plantilla de Guadalajara en el futuro, al menos mientras el sudamericano sea el DT.

“Resulta que la delantera fue la sorpresa en la publicación de la convocatoria del Rebaño Sagrado para visitar al Necaxa, porque el Tano decidió no llevarla… Es decir que la cepilló. Pero como todo tiene un porqué, y nunca falta el que cuente la historia (o una de sus versiones), pues resulta que uno de estos días Rubí llegó tarde al entrenamiento y el argentino no se la pasó. A ver ahora quién llega tarde a una práctica de Chivas Femenil, ya ven que si la quincena llega siempre puntual, por qué no debería hacerlo un jugador… o jugadora”, fue parte de lo que publicó el citado medio.