La Liga MX confirmó un intempestivo cambio de sede para que Cruz Azul pueda recibir a las Chivas de Guadalajara en el Estadio Azteca. Un partido que integra la Jornada 10 del Torneo Clausura 2024 y que estaba agendado a celebrarse en la cancha del Ciudad de los Deportes. La drástica y repentina decisión acaparó la atención con algo de polémica. Por ello, no tardó en aparecer un personaje para confirmar el motivo real de esta mudanza.

El Rebaño Sagrado, que viene de jugar siete partidos en 20 días, tendrá por primera vez en este mes toda una semana para preparar su próximo duelo. Una visita a la Máquina, que justo después de arrasar 3-1 con Pumas UNAM en el Estadio Akron con el debut de Chicharito Hernández, cambió de sede. Una repentina curiosidad que fue analizada la noche del domingo en el programa Línea de 4, que transmite la cadena TUDN.

El reconocido periodista David Faitelson analizó el regreso a la cancha de Javier Hernández Balcázar en la victoria del Guadalajara. Algo que llevó al polémico comunicador a confirmar el verdadero motivo que tuvo Cruz Azul para gestionar este intempestivo cambio. Una argumentación en la que acotó un par de factos para considerar la mudanza del partido al Coloso de Santa Ursula.

Faitelson consideró que “lo que a mi me queda claro, es que cuando él (Hernández Balcázar) entró a la cancha sus compañeros ya habían definido el partido. Es decir, el partido ya estaba definido (3-1)“. Agregó que “yo creo que si Javier Hernández va a la cancha es porque se lo consultaron directamente a Chicharito y él dijo: quiero ir a la cancha, estoy bien. En un jugador joven tu puedes dudar de lo que dice, en un jugador veterano, tu tienes que aceptar lo que él te diga ¿Estas listo? Muy bien, te voy a dar unos cuantos minutos, para que vayas tomando cierto ritmo competitivo, roce, lo que puedes obtener únicamente en un partido y que no tienes en un campo de entrenamiento“.

Hernández Balcázar debutó el sábado con Chivas en el Clausura 2024 (Getty Images)

El ahora analista de TUDN prosiguió su argumentación para llegar al punto que deseaba y soltar el motivo para el cambio de los celestes. Advirtió que “yo creo que obviamente si Chivas hizo un gasto por Chicharito, es que tienen que poner a Chicharito (en la cancha), punto. Y (Fernando) Gago lo sabe. Y es más, ya provocó que el partido del próximo fin de semana que iba a ser en el Estadio Azul, se cambió al Estadio Azteca“. Una confirmación que fue corroborada por el conductor del programa, André Marín, quien añadió que “el Cruz Azul-Chivas se va a jugar en el Estadio Azteca y no en el Estadio Azul“.

Los factos de Faitelson para confirmar el cambio de sede

La afirmación de David Faitelson sobre el repentino cambio de sede de Cruz Azul, justo después del debut de Hernández Balcázar, caló en la mesa. Damián Zamogilny le cuestionó: “Pero eso no tiene nada que ver con el Chicharo, ¿tiene algo que ver?“. A lo que le reiteró, que “sí, claro“.

Rafael Puente Jr consideró que “nada más falta que el Cruz Azul acepte cambiar de Estadio, porque va a jugar el Chicharo. No, yo tampoco (lo creo)“. A lo que el Ruso Zamogilny aportó que “eso es, porque en la Plaza de Toros va a haber un evento. Hay un evento en la Plaza de Toros y no se puede jugar allí (en el Estadio Ciudad de los Deportes)“.

Las intervenciones de la mesa generaron la reacción del polémico Faitelson, quien refirió: “Pero qué ilusos son los señores Zamogilny y el señor Puente; vienen de la Kings League. No, infórmense ustedes. Alejandro Fernández, lo sé muy bien porque también sé de espectáculos como la Kings League, va a cantar en la Plaza México. Pero, aquí están un par de ilusos que no entienden que el negocio es tres veces mayor si llenas el Azteca y la gente de Chivas te va a llenar el Azteca“. Un hecho que viene ocurriendo en las últimas visitas del Guadalajara a la Capital Rojiblanca, por lo que sumado al debut de Chicharito, era obvio este cambio.

El Ruso Zamogilny prosiguió con su creencia: “Pero la seguridad, también, juntar dos eventos“. A lo que David Faitelson le increpó un contundente: “No, hombre. Qué seguridad, ni qué ocho cuartos, por favor. Yo no me chupo el dedo, Zamogilny“. Puente Jr se convenció al reconocer que “incluso, el Cruz Azul está privilegiando lo económico por encima de lo deportivo“. Por lo que Faitelson le recordó que “claro, bueno. A ver, yo me acuerdo muy bien que en Copa Libertadores en 2001. Cruz Azul jugaba en el estadio Azteca y lo llenaba. Porque prefería jugar allí con Boca (Juniors), con Rosario“.

Insistió Zamogilny al referir que: “¿No crees que haya un motivo de seguridad en esta situación?“. La respuesta de David Faitelson fue clara: “Qué motivo de seguridad y qué ocho cuartos? Por favor“. El cierre a la discusión lo dio Rafael Puente Jr al señalar que “sí, puede ser. Ahora, yo no lo comparto; deportivamente no creo que sea lo ideal y más, cuando te has logrado asentar tan bien en el Estadio Azul“.