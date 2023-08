Vaya momento complicado que vive Isaac Brizuela con las Chivas de Guadalajara para el Torneo Apertura 2023, debido a que por segundo partido consecutivo no fue tomado en cuenta por el cuerpo técnico para el encuentro de esta noche dentro de la Jornada 4 recibiendo a los Xolos de Tijuana.

Sin embargo, la situación del Cone ha caído en una serie de rumores que han desatado más preguntas que respuestas acerca de su futuro con el Rebaño Sagrado, pues mientras algunos indican que ya no entra en planes del cuerpo técnico, lo cual tendría sentido al no ser convocado por segunda vez, sin embargo, otros afirman lo contrario.

El contrato de Brizuela está próximo a expirar y esa es otra de las razones que ha vuelto un mar de dudas su panorama dentro de Chivas, ya que pasó de ser titular en los primeros compromisos de la campaña a estar completamente borrado una vez que regresaron de la Leagues Cup.

El nuevo giro en la situación de Brizuela con Chivas

En este sentido, se dio a conocer que a pesar de las recientes ausencias del Cone con Guadalajara tampoco es para considerar que está fuera de la órbita del técnico Veljko Paunovic, pues simplemente se debe a que no pasa por su mejor momento futbolístico y esto lo ha hecho quedarse fuera de las convocatorias, pero no porque la directiva tenga en mente venderlo.

“Chivas. Cone Brizuela NO está a a la venta, su NO convocatoria es decisión técnica, Paunovic no ve en su mejor versión futbolística ni al Cone, ni a Ronaldo Cisneros y el mensaje es claro para todos, va jugar el que mejor esté, se llame como se llame… @FOXSportsMX“, fue lo que publicó el Periodista Fernando Cevallos de Fox Sports.