Lo que empezó como una verdadera luna de miel entre Veljko Paunović y los jugadores del Club Guadalajara a finales del 2022, se ha convertido en una relación un tanto tóxica, donde queda claro que no todos los futbolistas han respondido a la confianza del entrenador, quien ha salido a dar la cara sin recibir nada a cambio.

Y es que dentro de la cancha no todos los futbolistas del Rebaño Sagrado han retribuido el respaldo del estratega, la mejor muestra de ello es la indisciplina que cometieron Alexis Vega y Cristian Calderón, quienes han sido de los más criticados porque en los momentos decisivos no han rendido como se esperaba.

Esto ha mermando el ánimo del entrenador europeo, quien firmó un año de contrato a su llegada y en este momento no se puede hablar de que su renovación es segura para el 2024, ya que diversas informaciones aseguran que cada que buscan hablarle del tema desde los altos mandos, hace lo posible para evadirlo.

La realidad es que hay varios aspectos que no le convencen a Paunovic para mantenerse en Chivas y la principal radica en la manera de conducirse de los futbolistas mexicanos, quienes en algunos casos carecen del profesionalismo que se requiere para jugar en el equipo más importante del balompié azteca.

Se confirmó por qué no quiere seguir Paunovic en Chivas

Hace unos días el periodista José María Garrido dio a conocer varios de los obstáculos que vislumbra Pauno para mantenerse con Guadalajara hacia el futuro: “Cuando le hablan del proyecto a futuro, Paunovic les para el tren. ‘Cuando termine el torneo, platicamos’”. Me cuentan que Paunovic no está del todo contento con la idiosincrasia del atleta mexicano. Hay jugadores, de los líderes del plantel que aunque Paunovic sale y cada que habla de él dice maravillas, no le gusta que en el gimnasio no hace lo que le corresponde”.

Paunovic no está seguro de renovar con los rojiblancos. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

“El tema del manejo interno del club en el tema de los indisciplinados, porque primero los expusieron y después echaron mano de ellos. Paunovic se ha tenido que comer un mundo de críticas, porque primero se tuvo que comer sus palabras y eso lo deja muy mal parado, porque la decisión de él era que no vuelven más esos jugadores y después regresaron, primero por las necesidades del equipo como por la presión de Fernando Hierro para cotizarlos”, fue parte de lo que comentó el comunicador.

La postura de la directiva de Chivas con Paunovic

En este sentido, se buscará darle su espacio al timonel pero hacer lo imposible por convencerlo de quedarse para el siguiente año, ya que tanto Amaury Vergara como Fernando Hierro están contentos con el trabajo del serbio, no solo por los buenos resultados dentro de la cancha, también porque de alguna manera han despertado nuevamente la ilusión de la afición como no sucedía desde que se fue Matías Almeyda.