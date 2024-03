Jaime Lozano, entrenador de Selección México, debe presentar esta semana su convocatoria final para la Semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf. El reconocido insider del tricolor, Gibrán Araige, alertó en televisión de la ausencia del capitán de las Chivas de Guadalajara: Víctor Guzmán. Esto, a pesar de sus seis goles en el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Lo que generó una discusión en que fue duramente criticada esta decisión del seleccionador.

El reportero de la cadena TUDN advirtió que “el Pocho no está, Pocho está descartado. Yo investigué desde hace algunos días esta situación del Pocho Guzmán. Realmente, ellos creen que hay jugadores que están o que ayudan más al sistema de juego de Jaime Lozano, dentro de la baraja (de jugadores) que tiene“. Una argumentación que fue cuestionada por la mesa del programa Línea de 4 que transmite TUDN y abrió todo un debate al respecto.

Aldo Farías, periodista regio, reconoció que “como que siento que un volante con ese (olfato de) gol, se adapta casi a cualquiera“. Damián Zamogilny interrumpió y acotó que “te complementa el plantel para poder jugar con un mediapunta como él o de interior. Pero, da la casualidad que a ningún entrenador le llena el ojo. Es algo extraño“.

Lozano en su próxima convocatoria incluiría solamente a Roberto Alvarado del plantel del Guadalajara en su lista final para la Nations League 2024. México se enfrentará a Panamá, el jueves 21 de marzo en el Estadio AT&T de la localidad tejana de Arlington. Un duelo en marco de la Semifinal del certamen, en el que buscará su boleto a la Gran Final del evento, tres días más tarde en el mismo inmueble. El Pocho Guzmán, quien pelea por el título de goleo en el Clausura 2024 de la Liga MX, no estará presente en este listado.

Cuestionaron la ausencia de Víctor Guzmán en Selección

La discusión continuó, gracias a la pregunta que Francisco Javier González lanzó a la mesa: “¿No será que el Pocho es algo inestable?“. Zamogilny replicó que “no se lo conoce como tal (en el medio de Liga MX a Víctor Guzmán)“. Mientras, que Aldo Farías advirtió que “dentro de la inestabilidad, es lo más estable en gol. Con esos picos, que estoy de acuerdo puede tener, tiene gol. Tiene una capacidad para llegar al gol que no encuentro en otros volantes mexicanos. En los otros puedes encontrar quizás más elaboración, más toque, más ida y vuelta. Esa llegada no estamos para desperdiciarla“.

El Ruso Zamogilny aportó a la idea de Farías que “aparte, el Pocho tiene juego aéreo. Entonces, cuando pisa el área suele ganar de cabeza, que son pocos los interiores. Porque si vamos a ver a (Luis) Chávez, es un tipo que tiene media distancia, pero no va a cabecear al área, no llega al área. El Chiquito (Erick Sánchez), pues no. O sea, te llega al área, pero tiene otras características“.

Mario Cancino lo interrumpió y refirió: “Otra cosa, también, es el tema de los momentos futbolísticos. Dentro de la irregularidad de Chivas, lo del Pocho ha sido de lo más destacable en el torneo y por ejemplo, en esa misma zona ya no está Jonathan Dos Santos. Pero, ¿(Luis) Romo?, no ha andado muy bien que digamos“. El argentino exPuebla reconoció que “sí. Termina siendo el gusto del entrenador y el conocimiento que tiene del jugador“.

El insider de TUDN en Selección México, concluyó la discusión. Gibrán Araige confirmó que “claramente, Jaime Lozano está apostando por la gente que conoce y yo creo que no nos va a sorprender, ni el once titular contra Panamá. O sea, yo quiero pensar la línea de atrás está clarísima. Con Memo Ochoa, César Monter, Johan Vásquez, Jesús Gallardo por izquierda y por derecha, Jorge Sánchez, aunque no juegue. Esa es la línea defensiva de Jaime Lozano. Yo creo que no le va a mover y seguramente veremos a Edson (Álvarez) ahí“.