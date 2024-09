Chivas acaba de vivir un gran fin de semana luego de que haya goleado a Juárez por la jornada seis del Apertura 2024. Por otro lado, previo al inicio de la fecha FIFA se confirma lo que Amaury Vergara esperaba de su equipo: ser la base de la Selección Mexicana.

A lo largo de la gestión de Gerardo Martino, Diego Cocca y Jaime Lozano la sensación que había entre los chivahermanos era de enojo porque varios jugadores del Rebaño no eran considerados para estar en el Tri. El caso más emblemático es el de Víctor Guzmán que vivió un gran momento en el Clausura 2023 pero no fue convocado. Es más, Veljko Paunovic se mostró molesto por esto.

Con la llegada de Jimmy el Pocho no estuvo entre sus citados por el nivel que tenía, pero tampoco Alan Mozo que veía como Raúl Rangel, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, Fernando Beltrán y Roberto Alvarado eran citados. En otras palabras, siempre había un nuevo motivo para dejar a los mejores del Guadalajara en la Liga MX fuera de la Selección Mexicana.

Con la llegada del Vasco Aguirre, el Tri cuenta con los mejores jugadores que tiene hoy Chivas en el Apertura 2024. El Tala es una garantía bajo los tres palos, Mozo elevó su nivel al momento de atacar como para defender, mientras que el Piojo Alvarado vuelve a recuperar el gran momento que vivió en el Clausura 2024.

Chivas aportará a 17 jugadores a la Selección Mexicana. (Foto: Sector Básicas)

A esto se le suma que en las diferentes categorías el Rebaño Sagrado vuelve a tener presencia con nombres como Francisco Méndez, Hugo Camberos, Sebastián Liceaga, Gael García, José Castillo, Brand y Ariel Castro en las diferentes categorías de la Selección Mexicana. Según lo informado por Sector Básicas el Guadalajara es el equipo que más jugadores aporta en Tri Mayor, Sub23, Sub20, Sub18 y Sub17 con 17 elementos.

Se cumple el deseo de Amaury Vergara

En medio de las constantes críticas por el no llamado de varios jugadores de Chivas al Tri Amaury Vergara ya había comenzado a plantear que buscan que el Guadalajara sea la base de la Selección Mexicana.

“Siempre lo hemos dicho y es parte de nuestros objetivos estratégicos en el club, Chivas tiene que ser base de la Selección Mexicana. Y francamente estoy muy contento con esta nueva convocatoria, pero para serte bien honesto, eso no nos quita las ganas de seguir mejorando. No es competencia, yo creo que Chivas tiene que ser siempre, yo estoy siempre en pro de que se formen más jugadores mexicanos, no solamente en Chivas. También es buena señal que tengamos tantos convocados, porque quiere decir que algo estamos haciendo bien para ser considerados por el proyecto de Jimmy Lozano”, expresó el dueño del Guadalajara en septiembre del 2023.

