En el Guadalajara ya no quieren seguir siendo el hazmerreír del futbol mexicano, por lo que han comenzado a sacudir las cosas desde dentro.

Chivas está herido, sobre todo en su orgullo por todas las situaciones que se vivieron en el Apertura 2024 en donde ya terminaron su participación con una ridícula eliminación frente al Atlas en la cancha del Estadio Akron, por lo que Amaury Vergara habría decidido ponerle fin a la etapa de Arturo Ortega como entrenador del primer equipo.

El Guadalajara ha sido una fuente interminable de rumores desde hace varios meses por las situaciones atípicas que se presentaron dentro de la institución; sin embargo, las versiones que aseguran una limpia en el club siguen tomando fuerza, en donde la salida del estratega habría sido solamente el primero de muchos cambios que se vendrían para la institución.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que los dos personajes que podrían ser los siguientes en abandonar al chiverío serían Juan Carlos Martínez Castrejo y Fran Pérez , quienes fueron los que respaldaron la continuidad de Arturo Ortega, presumiblemente para ganar tiempo para presentar una propuesta interesante de entrenador para 2025.

“La salida de Arturo Ortega no será la única decisión importante que se tomará en los próximos días. ¿Y los españoles? A poner sus barbas a remojar, porque hoy se cortó a Arturo Ortega y ellos están en la cuerdita floja. La salida de Ortega no será la única, me platicaban que sí están consideradas bajas en el plantel.

“Ellos apoyaron la permanencia de Arturo Ortega, pero la elección de ellos para ganar tiempo, ya fue despedida por la parte alta de la dirigencia (…) Quien apoyó la continuidad de Arturo Ortega son los españoles y hoy están en la cuerdita floja”, explicó el comunicador a través de su canal de YouTube.

¿Cuándo reportará Chivas para comenzar la pretemporada rumbo al Clausura 2025?

Hasta el momento, el Guadalajara no ha dado a conocer su planificación para el próximo torneo, en donde se espera que la plantilla reporte, aproximadamente el 9 de diciembre para comenzar con la pretemporada , dándole tiempo a la directiva para elegir directiva y cuerpo técnico.