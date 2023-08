Los rumores en torno al estado físico de Alexis Vega siguen vigentes en el futbol mexicano, por lo que este jueves se dieron a conocer nuevos detalles alarmantes sobre el delantero de las Chivas, quien podría estar viviendo meses complicados debido a sus constantes lesiones de rodilla.

Desde sus comienzos en el futbol profesional, Gru ha padecido muchas dolencias en su carrera, principalmente en las rodillas, por lo que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones; sin embargo, estaría viviendo sus momentos más complicados debido a que según el comunicador Mauricio Ymay, Vega solamente puede practicar durante media hora al día.

“A mí me lo contaron y esto lo he dicho en diversas ocasiones, pero lo que me contaron en Selección es que ya no pasa los 30 minutos de entrenamiento. Cuando quisieron estirar la liga para que llegue a la Copa Oro. ¿Cómo? Si en dos sesiones no pudo (…) En verano así era, no sé si siga estando así”, reveló en ESPN.

Alexis no pudo participar en la Copa Oro debido a esa lesión; sin embargo, realizó trabajo de rehabilitación en el Guadalajara, regresando a la actividad, aunque no ha podido alcanzar nuevamente su mejor versión futbolística con el chiverío.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Monterrey?

El compromiso correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2023 entre rojiblancos y regiomontanos está pactado a jugarse el próximo domingo 3 de septiembre en punto de las 17:05 horas, tiempo del centro de México.