Chivas no ha tenido el arranque de Clausura 2025 que la afición ni el cuerpo técnico esperaban al sufrir un doloroso descalabro en la jornada 2 contra Necaxa; sin embargo, el entrenador Óscar García Junyent ha sido cuestionado por no utilizar a Cade Cowell.

Debido a esta situación, diversos rumores han surgido acerca de la relación del Vaquero con el entrenador español; sin embargo, no habría ningún inconveniente dentro del Guadalajara, por lo que la decisión de no usar al mexico-americano se debería a mera decisión del timonel europeo.

Es por eso que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, explicó que el motivo por el que Cowell no es utilizado en el chiverío se debería a una baja de juego, por lo que no se ha ganado la posibilidad de tener más minutos con la escuadra de la Perla de Occidente.

“Me platican que el tema con Cade Cowell es una situación táctica. A Cade le falta todavía para encontrar esa gran versión que vimos en su momento con Fernando Gago. No ha podido recuperarla, por ende no se ha ganado los minutos para estar en el terreno de juego.

“Descarten temas de que si se pelearon, no hay nada de conflicto entre el entrenador y Cade Cowell. Va por un tema de que no ha convencido todavía, no se ha ganado su lugar”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Quiénes le han ganado la carrera a Cade Cowell en Chivas?

La realidad es que el entrenador español ha realizado varios ajustes extraños en sus alineaciones, dejando jugar por las bandas a Hugo Camberos por derecha y por izquierda ha utilizado a Fernando Beltrán y Yael Padilla.