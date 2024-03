Chivas recibió un duro golpe al orgullo en la más reciente edición del Clásico Nacional contra América en el duelo de la Concachampions 2024, en donde los aficionados responsabilizaron de la derrota a Fernando Gago por utilizar a Lalo Torres; sin embargo, el entrenador tenía un motivo para usarlo.

El canterano del Guadalajara ha sido el futbolista más criticado por su rendimiento en el choque se media semana contra las Águilas, en donde ocasionó el penalti y posteriormente se hizo expulsar por doble amonestación, lo que complicó más el panorama de los rojiblancos.

Sin embargo, Fernando Gago no tenía muchas alternativas y decidió utilizarlo como tercer defensor central pese a que no es su posición natural debido a que varios de sus defensores se encuentran lesionados, por lo que el entrenador argentino improvisó, pero no le resultó.

Para la zaga central, el chiverío contó con Antonio Briseño y Jesús Orozco Chiquete; sin embargo, los demás centrales como Gilberto Sepúlveda, José Castillo y hasta Raúl Martínez se están recuperando de alguna lesión, por lo que las opciones para el sudamericano se redujeron considerablemente.

El único zaguero natural que le restaba era Leonardo Sepúlveda; sin embargo, no quiso emplearlo debido a que fue exhibido unos días atrás contra Cruz Azul, además de que su perfil zurdo no se ajustaba a lo que quería Gago para taparle la salida a Julián Quiñones, que juega por el sector derecho del Rebaño.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. León?

El Guadalajara deberá sacudirse rápido la derrota frente al América de la Concachampions y prepararse para su siguiente compromiso de Liga MX que será frente a La Fiera el próximo sábado 9 de marzo en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 17:05 horas, tiempo del centro de México.