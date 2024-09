En Chivas mantienen la esperanza de trascender en este Apertura 2024 y competir por el campeonato del futbol mexicano; sin embargo, la directiva rojiblanca ya está planificando el próximo semestre, en donde una de las principales interrogantes es sobre la continuidad de Fernando Gago en el banquillo tapatío.

No es un secreto de que el entrenador argentino tomó las riendas del Guadalajara en un momento complicado tras la salida de Veljko Paunovic, por lo que Fernando Hierro le ofreció un contrato por un año, con opción a renovar uno más, por lo que en diciembre deberá tomarse una decisión sobre si se queda o si se va.

Sin embargo, el comunicador de Claro Sports, José María Garrido, reveló que hasta el día de hoy no ha habido ni un acercamiento para tratar de encaminar una renovación de contrato con el entrenador, en donde un factor que le juega en contra al sudamericano fue su actitud tras el fracaso en Leagues Cup, en donde se lavó las manos del ridículo.

“Fernando Gago tiene contrato hasta el final de este año 2024. Se le acaba el contrato con el cierre del año y no hay negociaciones para buscar una renovación como técnico de Guadalajara. Hoy, nadie de Chivas lo ha buscado para renovarlo. Lo raro es que ya renovaron como a seis o siete jugadores y el técnico, nada.

“La continuidad de Fernando Gago no está garantizada. Los dueños, no sé qué tan contentos estén con su trabajo (…) Otra cosa que me había enterado la situación de que a la familia Vergara no le gustó ni tantito que Gago haya dado estas declaraciones en donde aventó la responsabilidad del fracaso en la Leagues Cup. Sé que hay miembros de la familia Vergara, no necesariamente Amaury, que están molestos y que no se la han perdonado”, explicó el reportero a través de su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Rayados?

El próximo compromiso del Guadalajara contra la escuadra de Monterrey que corresponde a la jornada 10 del Apertura 2024 se disputará el sábado 28 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, compromiso que será difundido en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.