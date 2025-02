El delantero, Sebastián Pérez Bouquet, no ha tenido la mejor de las suertes fuera de las Chivas de Guadalajara, donde no pudo consolidarse, aunque tampoco recibió muchas oportunidades para hacerlo, pero recordó su pasado rojiblanco de cara al compromiso que sostendrán frente al San Luis este miércoles por la Jornada 9 del Torneo Clausura 2025.

Será este miércoles 26 de febrero cuando el Rebaño Sagrado visite a un decaído San Luis que no ha tenido la campaña que se esperaba, a pesar de que el certamen anterior fue uno de los clubes que clasificó a la Liguilla y tuvo una destacada participación, por ello Sebastián Pérez Bouquet siente motivación extra por enfrentar a su exequipo.

“Le tengo un cariño especial a Chivas por ser el primer equipo. Me gustaría comenzar a jugar con Atlético de San Luis. La posición en la tabla no refleja lo que es el equipo el torneo pasado. Creo que las bajas son dos y no se refleja lo que está pasando, estamos a tiempo revertir eso”, fue parte de lo que comentó el talentoso atacante en declaraciones recogidas por ESPN.

Pérez Bouquet nunca se consolidó en Chivas. Foto: Imago7/ Sandra Bautista

Óscar Macías se olvida de Chivas

Por su parte, el mediocampista Óscar Macías, también exjugador de Chivas, lamentó el mal momento de los potosinos, pero en nunca tuvo algún comentario para el conjunto que lo lanzó al profesionalismo, ya que también fue pieza clave del Tapatío dentro de la Liga de Expansión.

“Nos urgen esos puntos, sabemos que a la gente le duele. Respetamos a Chivas, van a venir a tope. Nosotros en el campo sentimos que sí hemos propuesto, creo que solo con América y Gallos no hemos hecho un buen partido, creo que hemos tenido buenas cosas. Sin embargo, nos llegan varias veces y nos hacen gol, pero hay que poner el pecho para las balas”, indicó el volante.

El partido entre Guadalajara y Atlético de San Luis se celebrará este miércoles a las 21:05 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Alfonso Lastras que registra un lleno ante la expectativa que siempre despierta el Rebaño. La transmisión en vivo y en exclusiva será por la señal de ESPN.