El canterano supo deslumbrar en sus inicios como rojiblanco, pero luego no tuvo oportunidades y se marchó cedido. Sin embargo, no le ha ido nada bien.

Ex Chivas

Si hubo un comienzo ilusionante por parte de un canterano rojiblanco, ese fue el de Sebastián Pérez Bouquet. El mediocampista ofensivo debutó con las Chivas de Guadalajara de la mano de Marcelo Michel Leaño. Dueño de una gran técnica, mucha personalidad y desparpajo, el futbolista parecía estar destinado a grandes cosas con el primer equipo del Rebaño Sagrado.

Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaban. Con los cambios de entrenadores, Pérez Bouquet retornó al Tapatío y desde ahí volvió a esperar por su oportunidad. Fue campeón de la Liga de Expansión con el Filial y varios aficionados esperaban verlo nuevamente con la playera de Chivas. Pero la directiva tenía otros planes.

Pérez Bouquet no entró en los planes del serbio Veljko Paunovic y por eso se prefirió enviarlo cedido para que tomara ritmo en la Liga MX y no en la Expansión. Sin embargo, la etapa del mediocampista ofensivo con los Bravos de Juárez no está siendo para nada productiva.

Chivas recibe a Juárez, que no cuenta con Pérez Bouquet

Este sábado, por la Jornada 6 del Apertura 2024, las Chivas de Guadalajara recibirán a los Bravos de Juárez en el Estadio Akron. Dicho encuentro puede marcar el regreso de algunos exrojiblancos como Diego Campillo, Carlos Salcedo o Ángel Zaldívar, pero el que difícilmente entre en consideración es el mencionado Sebastián Pérez Bouquet.

El acuerdo de cesión entre Chivas y Juárez consta de tres torneos completos y este es justamente el último de ellos, por lo que Pérez Bouquet debería regresar al Rebaño Sagrado para el próximo torneo. Sin embargo, llama la atención que quien supo ser la gran promesa rojiblanca se encuentre ahora completamente borrado en la plantilla de los Bravos.

Pérez Bouquet en saludo con el Piojo Alvarado, su antiguo compañero en el Rebaño (Imago)

Curiosamente, Pérez Bouquet apenas ha tenido participación con Juárez en este año y medio. En total disputó 20 encuentros, aunque muy pocas veces como titular. En este Apertura 2024 jugó sólo 13 minutos repartidos en los duelos frente a Juárez y Toluca; luego fue a la banca en los primeros dos partidos de Leagues Cup, para volver a desaparecer de las convocatorias.

El paso de Pérez Bouquet por Chivas

El canterano que debutó de manera auspiciosa con el primer equipo, finalmente se marchó a préstamo tras haber disputado sólo 15 partidos. Muchos recuerdan su gol en un empate frente a Querétaro, cuando se creyó que Pérez Bouquet llegaba para ser una solución en el primer equipo. ¿Logrará relanzar su carrera en 2025 cuando regrese al Rebaño?