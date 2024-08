Las Chivas de Guadalajara se desprendieron súbitamente de uno de sus más importantes prospectos de fuerzas básicas. Diego Campillo comenzó a despuntar tan pronto pudo tener minutos con el Tapatío, sin embargo, bajo la dirección deportiva de Fernando Hierro, de manera inexplicable, la directiva le dio salida en 2023. Si bien se fue con opción a compra, la escuadra de Juárez FC, no dudó dos veces a la hora de ejercer esa posibilidad.

El propio Campillo externó recientemente la extrañeza que le causó su salida del Rebaño Sagrado, club al que enfrentará ya como jugador perteneciente al Juárez, el próximo sábado en la cancha del Estadio Akron. Lo dijo en la conferencia de prensa previa al partido, donde no ocultó su intensión por demostrarle al equipo que no confió en él, ese grave error que cometió al dejarlo ir.

Campillo quiere meterle gol a Chivas

“Son cosas que a veces me pregunto (su salida de Chivas). Nunca hubo una razón de su parte. Claro que tenía la ilusión, fui campeón con Tapatío y en el Campeón de Campeones después, quería llegar a Primera con Chivas, pero nunca me dieron motivos puntuales de mi salida. Supongo que es cuestión de gustos, a lo mejor a alguien no le gustaba mi forma de jugar, gente de la que no era de su agrado. Voy a meter gol (a Chivas) y no lo voy a festejar por respeto, no me dieron la oportunidad en Primera División, pero me dieron las bases para estar aquí”, mencionó.

Es por todo eso que la teoría de que el talentoso defensor cometió alguna falta interna que no salió a la luz dentro del chiverío, ha cobrado fuerza. Según planteó el comunicador Jesús Hernández en su canal de YouTube, no existía motivo para enviar a Campillo a Juárez, algo que solo se entiende con alguna indisciplina.

La teoría sobre la verdadera razón de la salida de Diego Campillo

“A ver, del tema de Diego Campillo. Algo hizo extra cancha, que no me cierra que lo hayan sacado así del equipo. No hay una razón futbolística y yo no sé, insisto, supongo que algo hizo, porque no es lógico que se vaya así, que un talento con esas características… la cancha es muy chismosa, el otro día lo vimos, metió un golazo, juega con criterio, juega, mete y tiene buen pie. ¿Campillo no se merecía una oportunidad en Chivas? Le dan oportunidad a cuanto pelado. El muchacho Leo Sepúlveda, ¿me van a decir que es mejor que Campillo? Yo no compro, a mí dime futbolísticamente en qué es mejor Sepúlveda que Campillo, entonces pienso que algo hizo, no hay de otra”, comentó.

“Un muchacho así con esa calidad no pudo irse así de Chivas. Ya lo compraron, es obvio que lo iba a comprar Juárez, al rato le gana un millón y medio a León, Tigres o Cruz Azul. Campillo no es para Juárez y no es mi compa. Yo solo digo, ¿qué pasó? Campillo tenía su proceso, le tocaba debutar y lo venden. Algo pasó”, sentenció.