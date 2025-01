Las Chivas de Guadalajara no han tenido el arranque que se esperaba en el Torneo Clausura 2025 debido a que el funcionamiento del equipo no ha sido consistente, sobretodo en los juegos contra Necaxa y los Tigres de la UANL donde no lograron sumar los tres puntos, por ello uno de los entrenadores históricos de la institución lanzó un duro comentario contra Óscar García Junyet.

El Rebaño Sagrado apenas ha ganado un partido de los tres que ha disputado y se dio en la Jornada 1 cuando vencieron a Santos Laguna, uno de los peores equipos de la campaña que ha perdido lo tres juegos que ha disputado. Contra Necaxa los tapatíos perdieron la ventaja y terminaron con una derrota de 3-2 y ante los felinos del norte también empezaron ganando y el duelo concluyó igualado 1-1.

Tuca Ferretti destrozó a Óscar García

En una de las emisiones de ESPN, Ricardo Tuca Ferretti dio su punto de vista sobre el inicio del certamen para las Chivas, argumentando que no ve un estilo de juego definido ni tampoco a los jugadores en un buen momento, poniendo de ejemplo a Roberto Alvarado, quien no está jugando como en torneos anteriores.

Tuca Ferretti ahora es analista de ESPN. Foto: Imago7/ Mariana Amador

“Lo que más me impresiona es que antes de a poquito como sea, pero ahorita Chivas no juega a nada, mano. Cuando tú pensabas que iban a jugar con un 4-4-2 o un 4-2-3-1 pero los jugadores han descendido (su nivel) en relación al torneo pasado, por ejemplo Roberto Alvarado ha disminuido, los jugadores han disminuido con este entrenador”.

“O sea querer adaptar a los jugadores a su estilo en este momento es inadecuado, tendría que adaptarse a lo que tiene. Debería juntarse con algunos jugadores de peso, adaptar dos o tres cosas quizá y ver por ahí”, fue parte de lo que indicó el Tuca, quien hizo campeón a Guadalajara en el Verano de 1997 y llegó a una Final en 1998 que perdieron contra Necaxa.

El Rebaño vuelve a la actividad este martes 28 de enero del 2025 cuando se metan a la cancha de León en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, donde la presión para García Junyet empezará a crecer si no sacan un buen resultado. El juego se podrá observar por la plataforma de streaming TUBI.