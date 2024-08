Las Chivas de Guadalajara atraviesan un momento complicado no solo por haberse quedado en la orilla apenas en la fase de grupos dentro de la Leagues Cup, también porque suman casi siete años sin ser campeones y no hay jugadores que marquen la diferencia como el equipo más importante del futbol mexicano lo requiere.

El entrenador campeón con el Rebaño Sagrado en 1987, Alberto Guerra charló con el diario El Informador donde explicó parte de los factores que se han unido para que la escuadra tapatía no pueda colocarse en la cima del balompié nacional, siendo la falta de liderazgo y profesionalismo, dos de los peores males del equipo.

“Podría irme por la tangente y decirles que son procesos, pero Chivas no puede vivir de procesos aunque existan. Hay jugadores que necesitan un proceso y en eso tiene que jugar muchos partidos o necesitan un referente y ahorita hay escasez de liderazgo. Me da coraje. Veo que no resuelven bien, que toman decisiones equivocadas, que actúan de manera poco profesional. A lo mejor siempre sucedió, pero no había celulares ni acceso a tanto lugar porque tienen el poder económico que antes no teníamos”.

“Yo creo que dentro de las políticas del equipo, hace falta alguien que duerma dentro de la institución. Que esté al pendiente de las Básicas, de los procesos y ensayos más actualizados para que estos jóvenes tengan las herramientas, y cuando los requieran sean confiables”, fue parte de lo que explicó al citado medio.

Alberto Guerra fue campeón con Chivas en 1987. (Foto: JAM MEDIA)

Alberto Guerra pide más oportunidades para Yael Padilla en lugar de Cade Cowell

El estratega quien también surgió de Guadalajara como futbolista, mencionó la importancia de darle confianza a Yael Padilla para que pueda desarrollar su talento: “El seguidor puede exigir y siempre va a estar ahí. Y el seguidor de Chivas se ha vuelto crítico, pero sin bases. Por ejemplo, quieren refuerzos pero no se dan cuenta que ahí están. Están en la cantera. Está ahorita Cade Cowell y lo están potenciando, pero Yael Padilla ahí está y sólo le falta un tutor. Es una base para el muchacho y funciona con esto, porque son un soporte”.