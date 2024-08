Tal vez el mayor error de Marcelo Leaño con las Chivas de Guadalajara fue su falta de experiencia tanto para conducirse al interior de la directiva como en su papel como director técnico, por ello cometió errores tremendos como haber dejado ir a uno de los futbolistas con mayor proyección en su momento y se trata del defensor Jonny Magallón.

Después de un torneo para el olvido como lo fue el Clausura 2012 donde terminaron en el decimoquinto lugar de la tabla general con apenas 15 puntos en 17 juegos disputados, la directiva del Rebaño Sagrado decidió darle salida a varios elementos entre los cuales se encontraba Jonny Magallón, un defensor de calidad comprobada, pero que en ese momento al igual toda la plantilla, no pasaba por su mejor momento.

Al respecto, Magallón confesó que se sintió como un ‘chivo expiatorio’ al enterarse que lo querían mandar a otro equipo a pesar de que todavía tenía dos años de contrato, por ello sostuvo una charla con el entonces directivo, Marcelo Leaño, quien le prometió no venderlo a otra escuadra sin antes consultarle, situación que no se dio.

“Yo sé que tengo que mejorar, no me quiero ir, denme chance de entrenar, es mi club. Pero entre tanta instancia, dije está bien, si ustedes decidieron esto, está bien, pero me tienen que consultar primero a qué equipo voy a ir, qué opciones hay. Tengo que valorar lo que viene para mí y mi familia. Y me dijeron, ‘está bien nosotros te vamos a avisar’ yo seguía entrenando y de repente un día en la noche sale un comunicado de Chivas”.

Magallón es muy recordado por la afición de Chivas. Foto: Imago7/Miguel García

“Magallón vendido a León, el Venado Medina (Alberto) vendido a Pachuca y el Chore (Édgar) Mejía a préstamo con el León. Pensé, ‘no, quedé con Michel Leaño que me iba a decir qué opciones había, esto está mal’. Le hablo y no me contestaba, al siguiente día voy y me decía ‘no es que te va a ir bien allá, no va a ganar menos de lo que ganabas aquí’. No es eso, le dije, quedamos en otra cosa, tú estás decidiendo por mí, y me pasa a Jesús Martínez (por teléfono). En el futbol pasa mucho eso (no te hablan de frente)”, fue parte de lo que contó Magallón en el posta de Chema Garrido en YouTube.

¿Qué pasó con Jonny Magallón después de Chivas?

Una vez que se hizo oficial la llegada de Magallón a León, el defensor se convirtió en titular marcado la diferencia y siendo parte del bicampeonato que obtuvieron los Esmeraldas en la Liga MX entre el 2013 y el 2014, pero los años siguientes su rendimiento y las oportunidades vinieron a menos y en el 2016 salió al Lanús de Argentina donde únicamente jugó cuatro meses para volver a México con los Mineros de Zacatecas y después de un año finalmente anunció su retiro en el 2018.