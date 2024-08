Javier Hernández no ha cumplido con las altas expectativas que se crearon con su regreso a las Chivas de Guadalajara al inicio de este 2024 porque únicamente ha marcado un gol en el certamen anterior, ya que en el Apertura no se ha hecho presente en la pizarra, pese a que ha tenido buenas actuaciones a la ofensiva.

Sin embargo, desde el punto de vista de un histórico del futbol mexicano como lo es Carlos Hermosillo, quien jugó en las Chivas únicamente en el 2001 antes de colgar los botines, el regreso de Chicharito Hernández al Rebaño Sagrado fue una decisión equivocada porque estaba lesionado.

Cabe recordar que Hernández Balcázar fue presentando en enero en el Estadio Akron, pero no pudo ver actividad hasta febrero, justo en la Jornada 8 cuando recibieron a los Pumas de la UNAM y lo hizo algunos minutos sobre el final del duelo, pero algunos analistas consideran que haber adelantando su regreso a las canchas puede ser la clave de que siga sin mostrar sus mejores cualidades.

“Yo he dicho lo que es; me parece un ridículo y una tontería por parte de un jugador que ya logró todo en Europa, venir a México con una lesión de nueve meses, sin actividad y donde va a pasar esto (rendimiento). Es parte de la descompensación de no haber estado activo meses”.

Chicharito únicamente ha marcado un gol con Chivas. Foto/ Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

“Yo no digo porque sea malo o bueno. Es un jugador que tiene grandes movimientos en la cancha. Si lo entienden puede hacer gol, pero Chivas no genera. Yo no me comparo con Chícharo, él es internacional y una figura”, fue parte de lo que comentó Hermosillo en La Última Palabra de Fox Sports.

¿De qué se lesionó Chicharito Hernández?

Javier Hernández viajó con el Rebaño a Estados Unidos para disputar la Leagues Cup, pero no pudo jugar un solo minuto debido a que se resintió de un problema muscular en el muslo derecho en el calentamiento previo al encuentro frente al Galaxy de Los Ángeles, generando mayores dudas sobre la realidad de su estado físico.