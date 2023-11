En los últimos años, las Chivas de Guadalajara han echado de menos la presencia de un centrodelantero que le garantice goles en los momentos importantes. Con excepción del último certamen, donde se llegó hasta la final, el Rebaño tuvo problemas para competir en la Liguilla y gran parte de la afición le ha reclamado a la directiva por no fichar un goleador de jerarquía.

El drama de cara al arco viene prácticamente desde la salida de Alan Pulido rumbo a la Major Leagues Soccer. El atacante que hoy milita en Sporting Kansas fue el último en rendir con regularidad, mientras que varios nombres han pasado sin éxito por Chivas. Algunos de ellos, surgidos de las Fuerzas Básicas y con buen presente, como es el caso de Jesús Godínez.

A los 26 años, el futbol le regala un buen momento a Godínez, quien tuvo que marcharse a la Primera División de Costa Rica para poder brillar y encontrar su mejor versión. Actualmente representa al Herediano, donde lidera la tabla de goleo y se ha ganado muchos elogios. Su buen momento no pasa desapercibido en Verde Valle y hay quienes creen que el atacante de merece una segunda oportunidad.

Jesús Godínez no le guarda rencor a Chivas: “Me encantaría regresar”

Luego de que no pueda ser el goleador que Chivas necesitaba, Godínez fue enviado como cedido a distintos equipos en 2021. En una reciente entrevista con Azteca Deportes, el jugador de Herediano afirma no tener ningún rencor con el Rebaño: “No lo veo así, siempre voy a estar agradecido con la institución porque al final de cuentas ellos me dieron la oportunidad de ser futbolista profesional. Siempre van a tener mi apoyo, yo soy de Chivas”, remarcó.

A pesar de debutar en 2017 y ser una de las principales promesas de su camada, Godínez no cuajó en Chivas y ahora se centra en aprovechar su buen momento sin pensar tanto en que debe regresar de su préstamo. “La realidad es que yo me enfoco en hacer lo mío. Acá encontré una continuidad y una confianza que había estado buscando”.

“Mi presente hoy está con Herediano. Créanme que me encantaría regresar a Chivas, pero por el momento no lo pienso. La verdad yo quiero cerrar bien aquí, haciendo goles acá, ser campeón acá y ya después ver qué sucede”, dijo el Chuy, quien lleva 14 goles en el futbol costarricense.

El paso de Jesús Godínez por Chivas

Puede decirse que oportunidades no le faltaron a Jesús Godínez durante su estadía en Verde Valle. Quizás su mejor momento se dio en la Concachampions 2018, donde Chivas se consagró campeón y el delantero jugó como titular todos los encuentros, salvo la final de vuelta ante Toronto. En total, disputó 59 encuentros, pero marcó seis goles y dio una asistencia, cifras que no terminaron de resultar convincentes para los entrenadores ni para la afición.