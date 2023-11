¡Vuelve a jugar con Chivas! Los buenos antecedentes de Alexis Vega vs. Pumas

Después de varias semanas de incertidumbre, finalmente el caso de Alexis Vega parece empezar a resolverse. El delantero de las Chivas de Guadalajara volvió a formar parte de la convocatoria, de cara al encuentro que el Rebaño disputará este sábado 11 de noviembre, como visitante ante Pumas. El Gru había dejado de formar parte de las nóminas desde la indisciplina protagonizada en Toluca.

El hecho de que Cristian Calderón y Raúl Martínez, los otros involucrados, hubieran vuelto a jugar e incluso haciéndolo como titulares, le agregaba cierto misterio a la situación de Alexis Vega. Finalmente, Veljko Paunovic volvió a citarlo para el último encuentro de la fase regular, por lo que el Gru, uno de los jugadores más importantes que tiene la plantilla rojiblanca, podría reaparecer y colaborar en la Liguilla del Apertura 2023.

La afición del Rebaño no se tomó del todo bien el hecho de que Alexis Vega fuera perdonado tanto por la directiva como por el cuerpo técnico, pues consideran que no es la primera vez que el atacante incurre en este tipo de indisciplinas. Además, desde su llegada a Chivas, en 2019, el atacante no ha podido dar todo lo que se esperaba de él, siendo que se trató de una de las contrataciones más importantes de los últimos años.

A Alexis Vega le va bien enfrentándose a Pumas

Alexis Vega podría volver a jugar entonces ante los Pumas de UNAM, rival que más chances tiene de enfrentarse al Rebaño en los Cuartos de Final. El Gru deberá esperar para ver si va a la banca o regresa ya como titular, considerando que Roberto Alvarado sería resguardado para no alcanzar la quinta amarilla y perderse el duelo de Ida de la Liguilla. De todas formas, su continuidad en la institución es una incógnita, puesto que finaliza contrato en junio del año próximo y la indisciplina cometida hace dudar a la directiva sobre si ofrecerle o no un nuevo vínculo.

Pumas puede ser un rival que le traiga buenos recuerdos a Alexis Vega, pues se ha enfrentado a los Felinos en nueve oportunidades, con un saldo positivo: cinco victorias, dos empates y dos derrotas. Asimismo, también registra buenos números desde lo individual, ya que les convirtió tres goles y brindó cuatro asistencias cuando tuvo al conjunto universitario en frente.

Encuesta ¿Estas de acuerdo con que Alexis Vega vuelva a jugar en Chivas? ¿Estas de acuerdo con que Alexis Vega vuelva a jugar en Chivas? Sí, puede ser útil en Liguilla Da igual, pero que se vaya en diciembre No, no debía volver YA VOTARON 2 PERSONAS

Los goles de Alexis Vega a Pumas

Los tres goles de Alexis Vega a Pumas fueron con la camiseta rojiblanca y se dieron en el pasado año. El primero, en abril, sirvió para adelantar a Chivas en el marcador, luego de filtrarse bien en el área y tocar a un lado de Alfredo Talavera, en un 3-1 rojiblanco. Luego, en el Repechaje de ese mismo certamen, el Rebaño goleó 4-0 a Pumas y Vega selló la victoria con el último gol, tras una buena definición a pase de Roberto Alvarado.

Al siguiente torneo, el Gru volvió a marcar, esta vez de tiro libre y ayudado por un desvío en la barrera. Dicho encuentro también finalizó con un marcador de 3-1, por lo que cada vez que Vega le conviertió a Pumas, el Rebaño obtuvo un buen resultado.