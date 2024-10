Los últimos años no han sido positivos para las Chivas de Guadalajara, pues el equipo ha estado lejos de los puestos protagónicos en varios torneos. El último título data desde 2017 y el proyecto de Fernando Hierro comenzó a derrumbarse con su propia salida, como así también las de Veljko Paunovic y Fernando Gago.

José Luis Higuera fue directivo en la época donde el Rebaño alzó su último título, por lo que su mirada es interesante a la hora de reflexionar sobre la actualidad rojiblanca. En una reciente entrevista con David Faitelson, Higuera cuestionó ciertas actitudes de la propia afición, la cual considera que debería ser más exigente.

La reflexión de Higuera que generó debate entre la afición de Chivas

Higuera fue muy contundente al hablar sobre la mentalidad de los jugadores nacionales: “El futbolista mexicano es un huevon mental, entonces llega con un gran contrato al mejor club, pues aparte de huevón mental, lo pierdes”, inició. Luego, profundizó sobre la actualidad rojiblanca: “Entonces el problema de Chivas no es su dinero, creo que la afición debe de parar en apretar a Amaury, la inversión está, que aprieten a los pinches jugadores, que los aprieten de verdad“, enfatizó.

El exdirectivo considera que los fanáticos del Rebaño deben ser menos complacientes con los futbolistas: “No con un gol o dos goles ya ahora son el nuevo ‘Campeonisimo’, o porque el Piojo burla a algunos en la banda. La afición debería de ser mucho más fuerte con el jugador, insistirle, abuchearlo. No pedirle autógrafos. Decirle cabrón, a ganar. No es un problema de dinero ni de Amaury, es un problema de los jugadores. Tú como directivo los aprietas y te dicen ‘este no sabe nada de futbol, si la afición me adora'”, explicó Higuera.

El caso de Rodolfo Pizarro

Higuera fue repetitivo al poner como ejemplo a un futbolista que supo ser muy querido por la grada: “Yo viví la etapa de Pizarro (Rodolfo). No era un jugador de primer nivel, era un buen jugador. Hay que saber esos momentos. ¿Como lo hacen ídolo? Porque en la celebración le mienta la madre al América”, dijo olvidando que el jugador le regaló un título a la institución.

“Un Pizarro como tú lo dices, ya arrastraba las piernas con nosotros. Bueno, en una Final con Monterrey, ¿no lo sacan en medio tiempo? Lo vendí muy bien. No es la falta de dinero en Chivas, es la falta del jugador mexicano competitivo con hambre de ganar”, insistió Higuera para referirse a los problemas que tiene actualmente Chivas.