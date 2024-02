Chivas se encuentra en plena preparación para el juego contra Cruz Azul por la jornada diez del Clausura 2024. Por otro lado, Uriel Antuna no solo se disculpó públicamente con el Guadalajara, sino que además le pidió perdón a un aficionado luego de que lo haya criticado por su publicación.

El paso del Brujo por el Rebaño Sagrado dejó mucho que desear ya que llegó proveniente de Manchester City a cambio de casi 11 millones de dólares. Sin embargo, el recuerdo que queda es un jugador indisciplinado y que tras anotar un gol al equipo Rojiblanco luego de que se haya besado el escudo de la Máquina tras marcar un gol.

Es más en el día de volvió a ganarse la bronca de los fanáticos Rojiblancos luego de que haya republicado una foto en la que se retrata aquella anotación. Sin embargo, en conferencia de prensa el exextremo del Guadalajara pidió disculpas por lo que hizo en aquel encuentro.

A su vez, en las últimas horas se viralizó una conversación que tuvo con un fanático en el que le pidió perdón. “Una disculpa amigo. Sinceramente no me di cuenta. Simplemente la reposteé porque vi que era de Cruz Azul, no por lo de Chivas. Una disculpa. No era mi intención“, expresó en una conversación.

Ante esto, el aficionado le pidió que si llegaba anotar que no lo dedique porque muchos lo siguen queriendo en el Rebaño Sagrado. “Eso se acabó amigo. No vuelvo a festejarles un gol. Fue un error haberles festejado así”, respondió Uriel Antuna.

Así marcha Chivas en la Liga MX

Luego de la victoria ante Chivas se ubica octavo con 15 puntos tras empatar por 3-1 ante Pumas. Por otra parte, el próximo sábado el Guadalajara viaja a Ciudad de México para enfrentar a Cruz Azul en el Estadio Azteca.