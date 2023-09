El pasado sábado Chivas recibió un nuevo cachetazo por parte de América luego de que haya perdido por 4-0 en una nueva edición del Clásico Nacional. Por otro lado, David Faitelson analizó la derrota del Rebaño Sagrado y exigió que haya extranjeros en el primer equipo.

En el Estadio Azteca el equipo de Veljko Paunovic fue claramente superado y no hizo nada para recibir menos goles. Solo hubo algunos buenos intentos de Fernando Beltrán, Roberto Alvarado y Yael Padilla al momento de llegar al área rival.

Este fue un nuevo golpe de realidad que recibió Chivas debido a que no mostró nada del un buen equipo que llegó a la Final de la Liguilla del Clausura 2023. Es por esto que David Faitelson pidió que el Rebaño Sagrado empiece a contratar a extranjeros para subir el nivel y ser competitivo.

“El problema de Chivas es el problema de todo el futbol mexicano, no se están produciendo jugadores mexicanos, Chivas no puede o no quiere depender de los extranjeros, pero no sé si dada la situación llegó el momento de analizar si necesitan ver otros horizontes y romper con su máxima tradición (de jugadores mexicanos)”, expresó el reconocido periodista a ESPN.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Pachuca?

Luego de la dura derrota ante América, Chivas volverá a ver acción en la Liga MX el próximo sábado ante Pachuca a las 16:00 del Centro de México en el Estadio Akron.