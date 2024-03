Chivas no realiza su mejor partido en el Estadio Akron debido a que pierde por 1-0 ante León por la jornada 11 del Clausura 2024. Por otro lado, luego del primer tiempo la afición estalló en las gradas como así también en las redes sociales para marcar el pésimo partido de los dirigidos por Fernando Gago.

Poco sucedió en el primer tiempo para que el Rebaño Sagrado logre marcar en los primer 45 minutos. Federico Viñas anotó el 1-0 luego del penal que le hizo Jesús Orozco Chiquete, quien se pierde el Clásico Nacional de la jornada 12.

Por otra parte, luego del primer tiempo y tras el palo de Roberto Alvarado, la afición estalló en el Estadio Akron para marcar su descontento. A su vez, en las redes sociales volvieron a marcar su inconformidad.

Guadalajara, Jalisco a 9 de Marzo de 2024. , durante el partido correspondiente a la jornada 11 del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX, entre las chivas rayadas de Guadalajara y los esmeraldas del Club León, realizado en el estadio Akron. Foto/ Imago7/ Sebastian Laureano Miranda

“¿Duro? No están jugando a nada como en los últimos 4 partidos”, expresó un seguidor en las redes oficiales. Mientras que otro agregó “La neta es preocupante que cualquier equipo nos mete gol sin despeinarse. León no trae nada y aún así está ganando, ustedes no se han cansado de fallar en todas las zonas de la cancha. Qué plantel tan culero armó el ‘tiburón’ de @Amauryvz”.