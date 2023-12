En el Estadio Akron, Chivas superó por la mínima diferencia a Pumas por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, tras la gran victoria de local, Jesús Orozco Chiquete le dejó un recado a los Universitarios de cara al encuentro del próximo domingo.

Sin duda es la noche de hoy el Rebaño Sagrado le dio una verdadera lección al equipo de Antonio Mohamed luego de dominarlo en los primeros 90 minutos. Se vio un encuentro muy distinto al vivido en la jornada 17 y pudo haber ganado por goleada si la ajustaban la puntería y si Julio González no estaba en la portería.

Por otra parte, Érick Gutiérrez jugó un partidazo al dejar todo en la cancha, con enormes pases y por recuperar cada pelota en el medio del campo de juego. Fernando Beltrán fue otro de los destacados y marcó un golazo para que Chivas se quede con la ida ante Pumas y encamine la serie a su favor.

Otro de los futbolista que la rompió ante los Universitarios fue Jesús Orozco Chiquete, que volvió a ver acción tras una larga lesión. Por otro lado, en diálogos con Claro Sport comentó por qué tardó tanto en volver. “Fue un trabajo que hice junto a los preparadores físicos, los psicoterapeutas, el profe y me dijeron que con paciencia que no comiera ansias, que ya me había pasado una vez y esta vez estuvo más tranquilo tanto en lo físico como en lo mental”, explicó.

Zapopan, Jalisco, 30 de noviembre de 2023. , durante el partido de ida de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Pumas de la UNAM, celebrado en el estadio Akron. Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

Y agregó: “Fue por apresurar las cosas. Fue por el ímpetu, la juventud y la adolescencia. Me lo llevo de aprendizaje. Tengo que tener paciencia en la vida y en todo. Me sirvió para estar tranquilo y preparado”. Por otro lado, le dejó un recado al Guadalajara dejó un recado al Rebaño Sagrado.

“No corresponde y es futbol. En el futbol no siempre gana el que más la mete. No siempre caen todos los goles. Hay que seguir trabajando. Esa es la inercia del grupo, creo que si salimos así en CU nos va a alcanzar para pasar de ronda”, declaró Chiquete Orozco.

Y añadió que “Hay 90 minutos más. Hay que ir a jugar allá, hay que respetar al rival. No nos podemos conformar por hoy, tenemos que seguir puliendo muchos detalles, pero si seguimos con esta inercia vamos a levantar”.

¿Cuándo y dónde ver Chivas vs. Pumas?

La vuelta entre Chivas y Pumas por los Cuartos de Final del Apertura 2023 de la Liga MX se llevará adelante el próximo domingo en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 del Centro de México. Por otro lado, el juego se podrá ver por TUDN en todo México, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por el Telemundo.