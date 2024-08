Lo que sucedió con el Club Guadalajara en la Leagues Cup no pasó desapercibido y aunque el técnico Fernando Gago trató de ponerle hielo a la situación, la realidad es que las críticas no se han hecho esperar por la manera en que evadió el tema del fracaso en un torneo donde por segundo año consecutivo no lograron avanzar de la fase de grupos.

Las Chivas se quedaron con las ganas de seguir con vida en la competencia que se realiza en Estados Unidos y lo peor aún es que hay mucha tela de donde cortar porque en las ediciones del 2023 y en este 2024 no solo se han quedado en la orilla en la primera fase, tampoco han podio ganar un solo partido al perder los cuatro que han disputado.

Aunado a ello, en el presente certamen el Rebaño Sagrado no pudo ganarle al colero de la MLS que es el San José Earthquakes, ya que también perdieron en penaltis al igual que contra el Galaxy de Los Ángeles, esto ha generado una serie de comentarios negativos sobre el estratega Fernando Gago, quien negó tajantemente que los rojiblancos hayan fracasado.

La dura lección de Roberto Gómez Junco para Fernando Gago en Chivas

En una emisión de Futbol Picante de ESPN, Gómez Junco no se quedó callado al afirmar que las palabras de Gago son lamentables por no reconocer que la grandeza de Guadalajara requiere de resultados importantes en cualquier competencia, por lo cual también pidió que Amaury Vergara salga a aceptar el fracaso de su equipo.

“Esto es un fracaso rotundo. En las Chivas no podemos permitir fracasos o actuaciones como estas, porque a partir de ahí se ponen otros objetivos. No me ha parecido para nada mal la gestión de Fernando Gago, como me parecen lamentables sus declaraciones, pero tienes que empezar a reconocer que si en Chivas te echan a la primera en un torneo como éste, es fracaso rotundo”.

“Nada más compárate con el América que ha aceptado como fracaso, incluso el perder una Final, que ahí puedo coincidir con Gago, que ahí perder una Final no es un fracaso, aquí no avanzaste en tu grupo ¿Cuál Final? en términos futbolísticos ha sabido sacarle provecho a un plantel muy limitado, en términos de lo que sucedió se equivoca rotundamente, en Chivas ya es hora de que Amaury diga, esto es un fracaso rotundo”, fue parte de lo que comentó el exjugador del Rebaño en la década de los 80.