El estratega del Rebaño no se fue del todo convencido por lo que no hicieron sus jugadores en el torneo estadounidense.

Las Chivas de Guadalajara nuevamente se quedaron en la orilla de conseguir un resultado decoroso en la Leagues Cup, luego de quedar eliminados con la derrota en penaltis frente al Galaxy de Los Ángeles el domingo anterior, sin embargo el estratega Fernando Gago no considera que esto haya sido un fracaso.

Bien reza el dicho mexicano ‘cada quien habla como le va en la feria’ y este es el caso de Fernando Gago, el entrenador del Rebaño Sagrado que, con total naturalidad, únicamente puede hablar de lo que ha sido su proceso en el equipo rojiblanco y quedar fuera de la Leagues Cup por segundo año consecutivo no es una decepción que le corresponda únicamente al argentino.

Y es que el año anterior el técnico que estaba en Chivas era Veljko Paunovic, por lo que no hay motivos, desde las perspectiva de Gago, para que la afición se sienta agraviada por lo que no hicieron este año, aunque no estaría de más recordarle que el nombre de la institución está por encima de cualquier jugador o entrenador y en este caso, él es responsable de no cumplir con el objetivo en el torneo que se juega en Estados Unidos.

Las razones por las que Gago no ve un fracaso de Chivas en Leagues Cup

En Guadalajara hay muy pocas razones para pensar en que este torneo de la Liga MX se pueda superar al anterior, es decir, llegando al menos a la Gran Final de la campaña, pues una vez más quedó claro en la Leagues Cup que la falta de contundencia es el grave problema y aunque Gago trató de suavizar las emociones de los chivahermanos hablado desde su experiencia personal, no hay palabras que oculten un nuevo fracaso de los tapatíos.

Chivas se fue del torneo con dos derrotas. Foto: Imago7/ Juan Carlos Cubeyro.

“Gago recurrió a sus experiencias como jugador, desde la óptica de alguien que fue muy propenso a las lesiones en sus rodillas, situación que no le permitió tener una carrera con mayor regularidad, y también se respaldó en las caídas que sufrió a nivel colectivo con la Selección de Argentina y a nivel de clubes”.

“Entonces Gago, quien jugó en dos clubes grandes como Boca Juniors y Real Madrid, y además formó parte de la Selección de Argentina, todos siempre con la obligación de ganar, debe entender que fue contratado para que Chivas recupere la etiqueta de equipo triunfador y no para conformarse con el hecho de superar al rival, pero no obtener el resultado principal”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla.