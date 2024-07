La elección de Javier Aguirre para conducir los destinos de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo del 2026 no ha dejado muy satisfechos a la mayoría de los analistas de los distintos programas deportivos en nuestro país, pero una opinión que llamó poderosamente la atención es la de Ricardo Tuca Ferretti, técnico campeón con las Chivas de Guadalajara en 1997.

Para Tuca Ferretti la carrera del Vasco Aguirre no ha sido tan exitosa como muchos lo dicen, ya que desde su punto de vista, siempre se ha encargado de dirigir equipos para salvarlos de no descender o para pelear de media tabla hacia abajo, aunque sí destacó la labor que realizó en el Atlético de Madrid.

El estratega brasileño no se mostró muy convencido de que contar con la capacidad de Javier Aguirre sea la solución para la Selección Mexicana, pues considera que se requiere de un proyecto que en verdad sea novedoso para tratar de encontrar jugadores que sean más desequilibrantes a la hora de portar la camiseta nacional.

Tuca Ferretti no se confía de Javier Aguirre en el Tricolor

El entrenador fue campeón con Guadalajara en el Verano de 1997 y parte del equipo de trabajo de Miguel Mejía Barón en el Mundial de 1994, donde el Vasco Aguirre era auxiliar: “Es un buen técnico, pero no de la magnitud que hablan. Con excepción del Atlético de Madrid, los otros equipos la verdad…”.

Ferretti es una voz autorizada para hablar de entrenadores. Foto: IMAGO7

“No quiero ser presuntuoso ni nada, estos equipos me los ofrecieron más de 10 veces… ¿para qué? ¿Pero para qué voy…? Equipos del decimosegundo lugar para abajo que la única cosa es que no desciendo, no tengo aspiración de campeonatos”, fue parte de lo que expresó el Tuca Ferretti en Futbol Picante de ESPN.

En cuanto a la llegada de Rafael Márquez como auxiliar de Aguirre, afirmó que desconoce cuál será su postura al sentirse impuesto por los directivos para trabajar junto al Vasco: ¿Como va a ser la combinación de un futbol, no voy a decir arcaico… , contra el barcelonismo que mantiene Rafa? Y después le dijeron que era para el proceso 2026-2030, ahora lo imponen a un cuerpo técnico. ¿Cómo se sentirá Rafa impuesto en un cuerpo técnico?”.