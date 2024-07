A estas altura la mayor preocupación de JJ Macías no es su lesión en Santos ¡Hay algo peor!

Para José Juan Macías es una realidad que el destino le ha reservado varias pruebas complicadas no solo en las Chivas de Guadalajara, ahora también con Santos Laguna, donde se volvió a lesionar y no será tomado en cuenta para disputar la Leagues Cup que arranca en los siguientes días en Estados Unidos.

Por tal motivo, el goleador se quedó en Torreón para trabajar de manera individual y pensar en su recuperación que será de al menos 21 días, sin embargo, hay otra situación que no puede quedar de lado para el canterano del Rebaño Sagrado, quien apenas ha visto minutos en un par de juegos con los Guerreros.

Y es que la clave para que decidiera ir a Santos fue la cercana relación que tiene con el entrenador Ignacio Ambriz, a quien los malos resultados lo han perseguido en el Apertura 2024 y si esto prevalece en la Leagues Cup, no se descarta que pueda quedar fuera de la dirección técnica del conjunto lagunero.

Lo cual sería un golpe duro para el goleador oriundo de Guadalajara debido a que Nacho Ambriz conoce de sobra cómo aprovechar al máximo las cualidades de Macías y con otro entrenador seguramente las exigencias y las oportunidades serán muy distintas, dejando mal parado al artillero en su futuro como santista.

Macías se fue ante las pocas oportunidades en Chivas. FOTO: IMAGO

“No me entra en la cabeza hacerme al lado, al contrario, tengo para aguantar críticas, chaparrones. Entiendo a la gente que se enoje, que me chifle, que digan que me vaya, pero estoy tranquilo, consciente de que venimos a trabajar y que podemos avanzar”, comentó Ambriz el fin de semana pasado tras el cuarto juego sin ganar, ya que apenas llevan un punto de 12 posibles.

José Juan Macías dejó a Chivas por falta de oportunidades

La razón por la que JJ Macías se fue de Chivas radica en que Fernando Gago lo tenía contemplado como una tercera o cuarta opción en el ataque, ya que por encima de él estaban Chicharito Hernández, Ricardo Marín y Armando González, es por ello que apareció Ambriz ofreciéndole un lugar en su equipo, pero sin contar con que los triunfos no llegarían en el arranque de la campaña.