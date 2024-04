El exdirigente del Rebaño no pudo con la presión del Tuca Ferreti en pleno programa en vivo.

Ricardo Peláez fue director deportivo de las Chivas de Guadalajara, pero antes de esa etapa que fue del 2019 al 2022 muchos lo recuerdan como jugador rojiblanco cuando volvió del Mundial de Francia 1998 y fue contratado por Salvador Martínez Garza cuando estaba a cargo de la Promotora.

En este sentido, Ricardo Ferretti fue quien le recordó lo que sucedió en su paso por el Rebaño Sagrado como futbolista, pues era el entrenador en el banquillo cuando se dio este fichaje. Todo esto mientras se desarrollaba una emisión de Futbol Picante hablando de la importancia que tiene el dinero para la renovación de un contrato.

En el programa de ESPN discutían sobre la prolongación del acuerdo de Henry Martín con América y Peláez Linares argumentó que no todo era dinero, pero fue cuando el Tuca intervino para recordarle que cuando jugó con Chivas era el mejor pagado de toda la plantilla.

Ventilan que Ricardo Peláez era el mejor pagado de Chivas

“Es que nadie dijo ‘lo único por lo que vamos es por dinero’, dije que todos vamos por dinero. Todo mundo queremos mejorar la situación económica de la familia y otros factores”, fue parte de lo que indicó en la polémica Javier Alarcón a lo que el exdirectivo de Guadalajara respondió.

Ricardo Ferretti dirigió al Rebaño entre 1996 y 1999. (Foto: JAM MEDIA)

“No yo no. Yo me voy si no estoy contento en un lugar. Yo tengo que estar contento. Qué terrible comentario acabas de hacer. Voy a buscar a Henry Martín y a ver cómo le hago para preguntarle ‘¿oye para ti todo es dinero y dinero?”, reaccionó Ricardo Peláez, pero fue entonces cuando el Tuca le recordó lo que pasó hace algunos años en el Rebaño.

“Tú eres el único jugador del mundo que jugó gratis. Jugaste gratis. Fuiste a Chivas por muy buen dinero, cuando fuiste a Chivas eras el mejor pagado de Chivas. Me hubieras dicho para que le dijera al licenciado Martínez Garza que ibas a venir gratis”, explicó el Tuca entre risas mientras Peláez ya no sabía qué responder.