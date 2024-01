El Club Guadalajara no tiene más opción que obtener las tres unidades cuando esta noche reciba a Toluca en un encuentro correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Clausura 2024, donde la presión empezará a causar estragos en Fernando Gago si no hay un resultado positivo. Rebaño Pasión te trae las noticias del día.

El Rebaño Sagrado tuvo pocos días de trabajo después del amargo empate frente a Xolos de Tijuana el viernes pasado 1-1, después de haber tenido varias opciones claras de gol, pero con la falta de contundencia que le impidió ganar el primer duelo de la campaña.

En este sentido, la llegada de Javier Hernández ha sido una motivación especial para todos los seguidores de Chivas que se sienten ilusionados por ver a su ídolo de regreso en casa con una vasta experiencia a pesar de que no podrá jugar hasta finales de marzo, pero contar con su capacidad dentro de la cancha es un aliciente.

JJ Macías queda fuera de Chivas

El estratega de Guadalajara, Fernando Gago tendrá que modificar su alineación de este martes contra los Diablos Rojos debido a los problemas de lesiones que han padecido algunos elementos como José Juan Macías, quien se perderá el duelo ante Toluca. Por lo cual todo apunta a que Cade Cowell será titular, en lo que será su primera aparición de arranque desde que llegó a la institución.

Macías no jugará contra Toluca esta noche. Foto/ Imago7/Andrea Jiménez

Explota Chicharito contra periodista

El atacante Javier Hernández no se sintió muy cómodo con una entrevista con Claro Sports la tarde del lunes, sobretodo cuando uno de los experimentados periodistas, Toño Moreno lo cuestionó acerca de la calificación que le daría a su carrera: “No, no lo voy a calificar. Me la he pasado a toda madre, ha sido chingonsísimo, a ustedes les encanta eso, califíquenlo, a mí me vale madre, no hay calificación”.

El terrible momento que vive Fernando Gago

El timonel de los rojiblancos es el único de los nuevos entrenadores en el futbol mexicano que no ha ganado en lo que va de la campaña, pues el mismo Gustavo Lema de Pumas, Renato Paiva de Toluca, Beñat San José de Atlas, Martín Anselmi de Cruz Azul y Jorge Bava con León, han logrado triunfos en los primeros tres duelos del torneo. Pero Gago sigue sin sumar de tres.