Miércoles agridulce para toda la afición Rojiblanca debido a que llegó la segunda derrota en el Clausura 2024 de la Liga MX tras perder por 1-0 ante Necaxa luego del que arbitraje haya perjudicado al Guadalajara. A esto se le suma que el próximo sábado enfrenta a Pumas y se viene un mes de marzo con tres Clásicos Nacional ante América y juegos contra Cruz Azul, Rayados de Monterrey y León.

En medio de todo esto la Comisión de Árbitros confirmó que Adonai Escobedo perjudicó al Rebaño Sagrado en el empate ante Mazatlán por la jornada siete. A su vez, Chicharito Hernández recibe grandes noticias.

Chivas perdió ante Necaxa

Luego de empatar insólitamente contra Mazatlán, Chivas no perdió ante Necaxa en el Estadio Victoria tras 15 años. Diber Cambindo marcó el único gol del encuentro a los 28 del primer tiempo. El Guadalajara el próximo sábado enfrentará a Pumas en el Estadio Akron que espera el ansiado regreso de Chicharito.

Arbitraje perjudica a Chivas

Ayer por la noche el Guadalajara volvió a ser perjudicado por el arbitraje ya que volvieron a hacerle falta a Ricardo Marín cuando iba a rematar de cabeza. “Segunda jornada que no se le sanciona penal a favor a Chivas“, expresó Felipe Ramos Rizo en X. No hay que olvidarse que el VAR no llamó a Omar González a revisar la jugada.

Comisión de Arbitraje confirma injusticia ante Chivas

Escobedo recibíra una una sanción por sus errores en Chivas vs. Mazatlán.

El pasado viernes Adonai Escobedo no sancionó un claro penal a favor de Chivas en el empate ante Mazatlán. A su vez, la Comisión de Arbitraje confirmó que el silbante perjudicó al Rebaño Sagrado. Cabe destacar que el árbitro de Aguascalientes no fue designado para ningún partido de entre semana.

Chicharito Hernández ya trabaja con sus compañeros

En las últimas horas se confirmó que Chicharito Hernández comenzó a trabajar con sus compañeros. “Javier ya está trabajando con el conjunto de Guadalajara, de lo poco que puede porque hay que recordar que el equipo anda del tingo al tango, pero lo que me comentaban para el próximo fin de semana (…) lo ven complicado que salga a la banca ante Pumas. Va a ir evolucionando y hay pruebas que le hacen para saber en qué momento está y tomarán la determinación. Ante Pumas es difícil que pueda ir a la banca”, comentó Alejandro Ramírez.

Y agregó: “Lo malo con esto es que en caso de seguir avanzando como está, ellos prevén que para el partido del 2 de marzo con Cruz Azul. Pero les gustaría que fuera de local, pero tendrían que esperar hasta América. No quieren apresurarse”.

Así marcha Chivas en la tabla de posiciones

Como decíamos, Chivas ayer vivió su segunda derrota en el Clausura 2024 a manos de Nacaxa. De esta manera, los dirigidos por Fernando Gago hoy se ubican en la octava posición con 12 puntos, a tres unidades de los puestos de clasificación directa.