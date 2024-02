Chivas de Guadalajara sufrió su segunda derrota del campeonato este martes, cuando cedió 1-0 en su visita a Necaxa. Un partido adelantado de la Jornada 9 del Torneo Clausura 2024. Un Estadio Victoria, que se vistió de gala al repletar sus tribunas para recibir a los tapatíos. Rebaño Pasión te presenta cómo quedó la clasificación general de la Liga MX tras este resultado.

El Rebaño Sagrado, entrenado por Fernando Gago, no logró recomponerse de un primer tiempo para el olvido en Aguascalientes. En donde, el colombiano Diber Cambindo (28′) anotó el único gol del compromiso, para sentenciar el segundo revés de los tapatíos en el torneo. Los rojiblancos, que encadenaban seis fechas sin conocer la derrota, volvieron a caer de visita y por la mínima diferencia. Así, como ocurrió ante Tigres UANL en la Jornada 2.

Así queda Chivas en la tabla general en la Jornada 9

El Guadalajara, con sus 12 puntos en ocho salidas, se vio desplazado hasta el octavo lugar de la clasificación del Clausura 2024. Los tapatíos fueron superados por los Rayos y las 14 unidades alcanzadas con su triunfo en casa. El resultado que completó la tanda de este martes, lo protagonizó Pachuca al golear 1-4 a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Los tuzos se adueñaron del liderato de la clasificación de forma provisional.

La adelantada Jornada 9 del Clausura 2024, que comenzó el 14 de febrero con Atlas 0-0 Pumas UNAM, continuará el miércoles 21, con tres duelos: Toluca vs. Santos Laguna, León vs. Cruz Azul y América vs. Mazatlán. La extraña fecha entre semana se completará a finales de este mes, con los encuentros: Querétaros vs. San Luis (martes, 27 de febrero), Tigres UANL vs. Juárez y Tijuana vs. Monterrey (miércoles, 28).

POS EQUIPO PJ PTS 1 PACHUCA PACHUCA 8 18 2 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 7 16 3 PUMAS UNAM PUMAS 8 15 4 MONTERREY MONTERREY 7 15 5 AMÉRICA AMÉRICA 7 14 6 TIGRES UANL TIGRES 7 14 7 NECAXA NECAXA 8 14 8 GUADALAJARA GUADALAJARA 8 12 9 TOLUCA TOLUCA 7 10 10 ATLAS ATLAS 8 8 11 LEÓN LEÓN 7 7 12 ATLÉTICO SAN LUIS SAN LUIS 7 7 13 MAZATLÁN MAZATLÁN 7 5 14 QUERÉTARO QUERÉTARO 7 5 15 TIJUANA TIJUANA 7 4 16 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 7 4 17 PUEBLA PUEBLA 7 4 18 JUÁREZ JUÁREZ 6 2

¿Cuándo juega Chivas la Jornada 8 del Clausura 2024?

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será el sábado 24 de febrero. Los rojiblancos enfrentan ese día a Pumas UNAM en su regreso al Estadio Akron. Duelo correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, que se espera sea también a casa llena. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Guadalajara vs Pumas UNAM Argentina: 24/02 22:05 horas Chile: 24/02 22:05 horas Colombia: 24/02 20:05 horas Peru: 24/02 20:05 horas Mexico: 24/02 19:05 horas Estados Unidos: 24/02 17:05 horas PT / 24/02 20:05 horas ET