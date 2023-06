El último certamen ha sido muy especial para Jesús Orozco Chiquete. El defensa de 21 años se afianzó como titular en el primer equipo de las Chivas de Guadalajara, por lo que su vida ha cambiado y él ha madurado mucho en poco tiempo.

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para Chiquete en los últimos meses. El defensor también vio como su hijo recién nacido debió pasar por una operación de emergencia. “Fue difícil, la verdad. Yo sentía que no estaba al 100% en el terreno de juego”, reveló.

En diálogo con Mediotiempo, Chiquete Orozco agregó: “Es difícil de asimilar cuando tú quieres, pero tu mente no. Esa parte fue difícil. Uno entiende que fue por un motivo, en este caso mi hijo”. De todas formas, el defensa rojiblanco fue optimista: “Yo sabía que que estaba pasando por algo que era temporal. Una vez ya arreglando todos mis asuntos, me iba a sentir un poco más despejado”, detalló.

Agradecimientos a Pauno y a Hierro

Chiquete Orozco también agradeció la contención de Chivas, en especial del entrenador Veljko Paunovic y el director deportivo, Fernando Hierro. “También me dieron ese respaldo, hablaron conmigo. El profe Veljko me apoyó mucho. En el trato humano no tengo nada de qué quejarme y también Fernando, estuvo muy al pendiente de mi, de la situación. También mis compañeros, ellos también me ayudaron mucho”, agregó.

El gol en el Azteca

Chiquete también fue el héroe en la histórica clasificación de Chivas, ante América: “El equipo nunca bajó los brazos, siempre buscó el gol. Y fue algo muy bonito y sí fue algo que va a quedar marcado siempre en mi vida, más por el rival, por la historia que hay entre Chivas y América, además, en el Azteca, una Semifinal… Si bien fue de todos, me tocó a mí, sí fue algo muy muy especial”, rememoró el futbolista del Rebaño.