La reciente victoria de la Selección Mexicana por 2-0 ante Ghana, volvió a dejar a César Huerta bien posicionado en la carrera por un lugar en el Tri. Al exatacante de Chivas, hoy con gran presente en los Pumas de la UNAM, le alcanzó con media hora para dar una asistencia para otro antiguo rojiblanco, Uriel Antuna, en lo que fue el segundo grito para los dirigidos por Jaime Lozano. El Chino Huerta está siendo el jugador del momento en la Liga MX, con un rendimiento sobresaliente que ha sido clave para del despertar del conjunto universitario.

El gran rendimiento de César Huerta coincidió con la llegada de Antonio Mohamed a los Pumas de la UNAM, ya que apenas salió del Rebaño, el Chino tardó en mostrar sus condiciones en Ciudad Universitaria. En este Apertura 2023, está siendo la gran figura del certamen y luce repleto de confianza: registra siete goles y una asistencia en 11 partidos disputados. Ese buen momento le ha valido ganarse un lugar en la renovación que se lleva a cabo en la Selección Mexicana dirigida por Jimmy Lozano.

Mientras tanto, la afición de Chivas ha debatido mucho en las últimas semanas sobre el nivel del Chino Huerta, pues están quienes creen que el Rebaño cometió un grave error al dejarlo marchar tan fácilmente sin darle la confianza para que brille como titular. Del otro lado, también hay quién considera que el futbolista tampoco hizo demasiados méritos para tener más oportunidades o continuar en la institución rojiblanca, donde apenas alcanzó a jugar 39 encuentros.

César Huerta aumentó su valor hasta más del doble

Lo cierto es que probablemente la partida de Huerta termine siendo un muy mal negocio para Chivas. Y es que según la agencia especializada Transfermarkt, el Chino ha aumentado de gran manera su valor de mercado, por lo que los clubes interesados en sus servicios deberían de abonar una importante suma de dinero para quedarse con su pase. Cuando estuvo en el Rebaño, el coste de su ficha llegó a 1,5 millones de euros, pero la falta de rodaje hizo que ese monto descendiera a un millón al momento de su salida.

Desde que llegó a Pumas, Huerta encontró su mejor versión y también ha logrado aumentar mucho su cotización. Primero trepó hasta 1,2 millones de euros y con la última actualización de Transfermarkt su valor alcanzó directamente los 4 millones de euros, cifra para nada despreciable en la Liga MX y que además suele considerarse como una referencia inicial que luego se utiliza para pedir más dinero por su ficha.

Qué dijo Chino Huerta sobre su paso por Chivas

Al ser consultado por TUDN sobre su etapa con la playera de Chivas, César Huerta reflexionó al respecto y contó por qué cree que no pudo rendir: “Se juntaron muchos factores. En lo personal, mentalmente, estaba por los suelos. No encontraba mi nivel y por ahí surgió la oportunidad de Pumas y sin pensarlo dije que sí. Siempre he buscado las mejores oportunidades para mi carrera, se presentó esa y sabía que tenía que aprovecharla”, explicó el atacante tras la victoria de México ante Ghana.