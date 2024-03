Durante las semanas recientes han comenzado a circular las palabras de varios exjugadores de Chivas que se han quejado amargamente de los malos tratos que tuvo Ricardo Peláez contra ellos, por lo que en las últimas horas se habría sumado otro más a la lista de quejas contra el exdirector deportivo del Rebaño.

El histórico delantero llegó a la directiva del Guadalajara en noviembre del 2019 con un objetivo claro: llevar al Rebaño al título y a dominar la Liga MX, por lo que Amaury Vergara aceptó invertir cerca de 40 millones de dólares en refuerzos, de los cuales ninguno fue una solución para los rojiblancos.

Sin embargo, durante su gestión, Ricardo Peláez habría cometido varios atropellos en contra de los futbolistas, según las declaraciones recientes de varios de ellos, en donde ahora se sumó Josecarlos Van Rankin, quien reveló cómo fue cepillado del conjunto tapatío de manera arbitraria y en dos ocasiones.

En entrevista con Miguel Ponce, quien fue uno de los que también se que quejó de las mentiras del exdirectivo, el canterano de los Pumas reveló cómo se suscitó su salida del conjunto tapatío a unas horas del cierre de registros, pese a que le habían asegurado que se quedaría en el equipo.

“Estaba Luis Fernando Tena, pero dejé de jugar cuando llegó Ricardo Peláez, ya ni estaba convocado, me mandaba a la Sub 20. No lo puedo asegurar, pero creo que fue Peláez (el que lo cepilló). Cuando salimos de vacaciones, al día siguiente me habló y me dijo: ‘ya no vas a formar parte del equipo y te vamos a buscar la mejor opción para ti’.

“Me fui a Santos un año y estando ahí me dicen que regrese. Hablo con Peláez y le digo que sí voy a la pretemporada, que quiero regresar a Chivas. Ahí ya estaba Vucetich, la pretemporada la hicimos en Cancún, pasa la pretemporada, regresamos a Verde Valle y Vucetich me dice: ‘queremos que te quedes, estamos contentos contigo, Peláez me dijo lo mismo. No vas a salir’.

“Hice mi mudanza y literalmente, a días de que cerraran los registros, me habló (Peláez) y me dijo que siempre no, que iban a buscar otra opción para mí. No me dieron una explicación real. Me dijo que Vucetich cambió de opinión, pero no se cambia de un día para otro cuando habías estado un mes haciendo pretemporada. Nunca me dieron la razón real de ese movimiento”, declaró Van Rankin.

¿Por qué Peláez cortó a Josecarlos Van Rankin?

A su llegada al Guadalajara, el directivo decidió contratar a gente de su confianza por lo que fichó al lateral derecho José Madueña, elemento que costó varios millones a la directiva rojiblanca y que nunca se consolidó como titular, siendo enviado recurrentemente a las filiales.

¿En cuál equipo de Bulgaria juega Josecarlos Van Rankin?

En el verano del 2023 concluyó el contrato del lateral surgido de la cantera de Pumas con el Guadalajara, por lo que exploró varias opciones en el mercado, encontrando la mejor opción en Bulgaria con el Etar Veliko Tarnovo, escuadra con la que ha participado durante los últimos meses.