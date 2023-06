La irregularidad ha quedado en el pasado, por lo que en Chivas ya se plantean objetivos altos día tras día, por lo que el entrenador del Rebaño, Veljko Paunovic, ya les dejó en claro a sus jugadores que su objetivo es conseguir el doblete de Liga Mx y la Leagues Cup que disputarán dentro de unas semanas.

El entrenador serbio se ha caracterizado por ser sumamente exigente y competitivo, deseando siempre ganar todos los partidos y por ende todas las competencias, por lo que tras quedar tan cerca del campeonato del futbol mexicano, les ha dejado en claro a sus futbolistas que desea ganar todo en lo que participen.

“La mentalidad es que todos los torneos enfrentarlos de la mejor manera. Todas las competiciones las buscamos ganar, ese es uno de los objetivos que nos hemos planteado y una de las ideas que nos ha metido el profe (Paunovic). Tenemos que aprovechar todos los partidos.

“Justamente el mensaje es no quitar el dedo del renglón. Continuar con esa mentalidad, ese deseo, ese objetivo tan claro que tuvimos el torneo pasado. Al final no lo conseguimos, no lo concretamos, estuvimos demasiado cerca y obviamente ahorita mismo en mejorar lo que se hizo el torneo pasado y buscar lo que merece este equipo, que es quedar campeón. Las cosas no cambian y seguimos sobre ese mismo objetivo”, aseguró Alejandro Mayorga a Chivas Tv.

¿Cuándo debutará Chivas en el Clausura 2023?

Con el anuncio oficial del calendario de competencia del segundo semestre del 2023, la Liga Mx confirmó que la presentación del Guadalajara se suscitará el lunes 3 de julio en la cancha del Estadio Nou Camp contra el León en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.