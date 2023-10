Veljko Paunovic en apuros: las dos decisiones fuertes que deberá tomar para el Querétaro vs. Chivas

La última derrota de Chivas, por goleada 0-4 ante Tigres UANL, frenó la levantada que venía teniendo el equipo después de atravesar una fuerte crisis en el Apertura 2023. Más preocupante que la caída en sí, fue el bajo rendimiento que mostró el Rebaño ante uno de los candidatos para pelear por el título. Misma situación se había dado semanas atrás, ante otros fuertes rivales como América o Monterrey. ¿Será que esta vez no hay chances de competir hasta el final?

El entrenador serbio, Veljko Paunovic, tuvo que lidiar en las últimas semanas con una mala racha de seis encuentros sin ganar, la indisciplina de tres jugadores en Toluca y los rumores de su posible partida al Almería. Parecía que las victorias sobre Atlas y Puebla sellaban el resurgimiento del Rebaño en el certamen, pero una derrota tan fuerte como la sufrida ante Tigres no hace más que volver a generar dudas e incertidumbre por el rendimiento del equipo.

Por suerte, el futbol siempre da revancha y en esta oportunidad, será casi inmediata, pues este martes, Chivas visitará a los Gallos Blancos del Querétaro por la Jornada 15 de la Liga MX. Será una buena oportunidad para volver a sumar y comprobar si la derrota ante Tigres fue o no algo aislado, como sugirió el propio Paunovic en conferencia de prensa. Eso sí: el serbio tiene trabajo por delante, pues además del desgaste acumulado se juntan varias bajas en el armado del once inicial.

Paunovic debe rearmar la zaga y definir al lateral izquierdo vs. Querétaro

Además de los jugadores que no están disponibles por lesión, y de Jesús Brígido, afectado a la Selección Mexicana Sub-23, Chivas no podrá contar con Antonio Briseño, quien llegó a la quinta amarilla en el duelo ante Tigres.

Cabe recordar que Chiquete Orozco también se recupera de una lesión, por lo que las opciones no sobran en la zaga central. Perdonar al juvenil Raúl Martínez, como se hizo con Chicote Calderón, podría ser una alternativa. Recurrir a Hiram Mier, quien lleva muchísimo tiempo sin jugar, es otra de las posibilidades.

Mier no juega como titular desde el 6 de febrero de este año, justamente, ante Querétaro (Imago7)

Pero las dudas no pasan sólo por la zaga central. En el lateral izquierdo, sin Chiquete Orozco, Paunovic venía apostando por Alejandro Mayorga. El ex Cruz Azul, sin embargo, no jugó bien ante Tigres UANL y encima salió con molestias, por lo que Chicote Calderón tuvo su regreso tras la reciente indisciplina. Paunovic deberá definir si le devuelve la titularidad a este último a pesar de su mala conducta, o si bien apuesta por un juvenil como Leo Sepúlveda o Mateo Chávez.

A priori, Chivas tiene un cierre accesible en el Apertura 2023

El Rebaño sabe que debe sumar la mayor cantidad de puntos posibles para meterse en el TOP6 y ganarse el boleto directo a la Liguilla. De momento, ocupa el 7° lugar de la tabla por tener peor diferencia de gol que Pumas UNAM, rival con el que cerrará la fase regular. Antes de esto, Chivas enfrentará a Querétaro y Cruz Azul, dos de los cuatro peores equipos que tiene el certamen hasta el momento, por lo que los rojiblancos serán favoritos y tendrán una gran chance de escalar posiciones.