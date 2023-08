El entrenador de Chivas, Veljko Paunovic, no ocultó su molestia por el trabajo del cuerpo arbitral comandado por el silbante Fernando Hernández por varias jugadas en las que considera que decretó acciones contra el Rebaño, además de cuestionar su nivel tras varios partidos de inhabilitación por agredir a un jugador.

El estratega aseguró que Gilberto Orozco Chiquete no tocó a Avilés Hurtado en la jugada que se marcó como penalti y que valió el empate del FC Juárez contra el Guadalajara, por lo que el serbio reveló que recibieron malos tratos por parte de los colegiados, principalmente Fernando Hernández a quien consideró que debieron mandarlo a pitar duelos de divisiones menores antes de ponerlo en Primera División.

“Según nuestro jugador no hubo ningún contacto y según las tomas, por lo menos valía la pena revisas. Estamos muy molestos porque otras jugadas en las que hubo posibilidad, no digo que sean penalti, que puede ser que sí, pero que no se consideren y que esto sea la razón de perder dos puntos. Es muy lamentable y decepcionante, uno no siente que esto sea casualidad.

“Nosotros cuando hay un jugador que tiene varios meses sin jugar nosotros lo mandamos a competir al Tapatío o a la Sub 23 para que rueden y vuelvan con más rodados y preparados para la competición y a nosotros hoy no nos pareció (…) No sé cómo pasan estas cosas, es futbol y la verdad tengo mucha rabia y todo lo que diría es lamentable por cómo hemos sido tratados hoy por los que han sido los jueces”, explicó en conferencia Paunovic.

¿Cuándo se jugará el Chivas Vs. Xolos?

El compromiso de la jornada 5 del Apertura 2023 entre rojiblancos y fronterizos está pactado a disputarse el próximo martes 22 de agosto en la cancha del Estadio Akron, duelo que comenzará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.